Slušaj vest

Dušan Vlahović je ovog leta završio epizodu u Juventusu i preselio se u Bešiktaš, ali se o njegovom odlasku iz Torina i dalje govori. Sada se oglasio i Darko Kovačević, nekadašnji napadač Stare dame, koji smatra da je italijanski velikan trebalo da zadrži srpskog reprezentativca.

U razgovoru za italijansku "Gazetu delo Sport", Kovačević je govorio o Vlahovićevom rastanku sa Juventusom, ali i o problemima u napadu torinskog kluba. Prema njegovom mišljenju, trener Lučano Spaleti mogao bi da ima mnogo koristi od napadača poput srpskog fudbalera.

1/10 Vidi galeriju Darko Kovačević Foto: ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport©, Dragan Kadić

- Vlahović je vezan za Juventus, možda će se pokajati zbog odlaska. Spaletiju nedostaje napadač poput Dušana, trebalo je da ga zadrže u Torinu - poručio je Kovačević.

Juventus u međuvremenu razmatra različite opcije kako bi unapredio igru u ofanzivi, a jedna od mogućnosti jeste da Nik Voltemade i Randal Kolo Muani zaigraju zajedno. Takva kombinacija mogla bi da bude posebno zanimljiva u trenutku kada je Kenan Jildiz povređen.

Kovačević ne odbacuje mogućnost da dvojica napadača funkcionišu zajedno, ali je posebno istakao potencijal nemačkog fudbalera. Smatra da bi Voltemade, uz kontinuitet i poverenje stručnog štaba, mogao da postane važan deo Juventusovog projekta.

- Mogu da ih zamislim zajedno, to bi moglo da bude dobro rešenje sada kada je Jildiz povređen. Ipak, Spaletiju je potreban snažan napadač. Ja bih mnogo verovao Nemcu. Prolazi kroz dobar period i potrebno mu je samo poverenje da bi postao Juventusova devetka - istakao je nekadašnji centarfor Stare dame.

BONUS VIDEO: