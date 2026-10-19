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Andrej Kostić mogao bi već u januaru da završi pozajmicu u Sparti iz Praga i vrati se u Milan, pošto se stvari ne odvijaju prema očekivanjima.

Mladi crnogorski napadač ne dobija dovoljno prilika u češkom klubu, zbog čega bi italijanski velikan mogao da reaguje tokom zimskog prelaznog roka.

1/16 Vidi galeriju Andrej Kostić Foto: Www.partizan.rs

Kostić je u dosadašnjem delu sezone upisao svega četiri nastupa, tokom kojih je na terenu proveo ukupno 56 minuta. Njegova minutaža bila je izuzetno skromna - četiri, 13, 28, pa 11 minuta - a za to vreme nije uspeo da zabeleži ni gol ni asistenciju.

Posebno je zanimljivo što se Sparta ne nalazi u dobroj formi. Praški klub je u prvih osam kola ostvario samo jednu pobedu, ali ni takva situacija nije donela veću šansu mladom napadaču.

Glavni razlog za to mogao bi da bude Milan Zoneveld, koji se nametnuo kao jedna od svetlih tačaka ekipe sa pet postignutih golova. Njegove dobre partije dodatno otežavaju Kostiću put do značajnije uloge u timu.

Ipak, u Milanu pomno prate razvoj situacije i, prema pisanju italijanskog portala "Kalčomerkato", ne isključuju mogućnost da prekinu pozajmicu ukoliko se status crnogorskog fudbalera ne promeni.

Plan "rosonera" navodno je da Kostića vrate u svoje redove već u januaru, a potom mu pronađu novu sredinu u kojoj bi imao više prostora za igru i mogao da nastavi razvoj.

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