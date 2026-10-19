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Legendarni Vahid Halilhodžić prošao je put od jednog od najboljih napadača Jugoslavije do cenjenog trenera evropskih klubova i svetskih reprezentacija. Međutim, iza trofeja, miliona i fudbalske slave krije se potresna životna priča. Rat u Bosni i Hercegovini, ranjavanje u Mostaru, pretnje, spaljena kuća i odlazak iz rodnog grada zauvek su obeležili njegov život.

1/9 Vidi galeriju Vahid Halilhodžić Foto: STR / AFP / Profimedia, LOIC VENANCE / AFP / Profimedia

Postoje ljudi koji u fudbalu ostave dubok trag golovima i trofejima, a postoje i oni čija životna priča nadilazi sve što su uradili na terenu. Vahid Halilhodžić pripada ovoj drugoj grupi.

Čovek poznat po čvrstom karakteru, beskompromisnom pristupu i ogromnoj radnoj disciplini prošao je kroz uspone i padove koje je teško zamisliti. Bio je golgeter kojeg su obožavali navijači, trener koji je velike klubove vraćao na vrh, ali i čovek koji je u jednom trenutku ostao bez gotovo svega što je godinama stvarao.

Najveća drama dogodila se početkom devedesetih, kada se rat uvukao u njegov Mostar. U gradu u kojem je izgradio ime, stekao bogatstvo i zasnovao porodični život, fudbalska slava više nije značila gotovo ništa. Umesto utakmica, golova i trofeja, svakodnevicu su obeležili strah, pucnjava i borba za opstanak.

Iako se posle dugogodišnje trenerske karijere povukao i verovao da je došao trenutak da se oprosti od klupe, u martu 2026. prihvatio je poziv Nanta, kluba u kojem je ostavio dubok trag kao igrač. Imao je 73 godine i pred sobom gotovo nemoguću misiju - da pokuša da sačuva francuskog velikana u Ligi 1.

"Moja trenerska karijera je bila završena. Došao sam da pokušam da spasim klub", poručio je po povratku.

Ipak, ni ogromno iskustvo ni prepoznatljivi autoritet nisu bili dovoljni da se Nant spase ispadanja. Halilhodžić je sezonu završio na klupi francuskog kluba, a zatim se ponovo povukao iz trenerskog posla. Njegov povratak tako je dobio gorak epilog, ali je još jednom pokazao koliko je snažna njegova veza sa Nantom – i koliko je spreman da prihvati izazov čak i onda kada veruje da je njegovo vreme u fudbalu završeno.

Od Jablanice do fudbalskog vrha

Vahid Halilhodžić rođen je 15. maja 1952. godine u Jablanici, u tadašnjoj Jugoslaviji. Fudbalski put odveo ga je u Mostar, gde je postao jedan od najvećih igrača u istoriji Veleža.

U dresu mostarskog kluba izrastao je u vrhunskog napadača, poznatog po golgeterskom instinktu, snazi i osećaju za igru. Velež je tih godina bio jedan od najatraktivnijih timova jugoslovenskog fudbala, a Halilhodžić je bio među njegovim najvažnijim igračima.

Za prvi tim Veleža odigrao je stotine utakmica i postigao veliki broj golova, a sa klubom je 1981. osvojio Kup Jugoslavije, pobedivši Željezničar u finalu. Njegov talenat nije prošao nezapaženo ni na reprezentativnom nivou. Nosio je dres Jugoslavije i bio deo generacije koja je 1978. osvojila Evropsko prvenstvo za mlade.

Ubrzo je stigao poziv koji će mu promeniti karijeru.

Halilhodžić je 1981. godine otišao u Francusku i potpisao za Nant. U novoj sredini brzo je pokazao da njegov golgeterski instinkt nije vezan samo za jugoslovenski fudbal. Postao je jedan od najboljih napadača francuskog prvenstva, osvojio titulu sa Nantom 1983. godine i dva puta bio najbolji strelac lige.

Njegova karijera nastavila se u Pari Sen Žermenu, ali je porodična tragedija uticala na odluku da završi igračku karijeru. Smrt majke i želja da se vrati porodici i Mostaru ostavili su dubok trag na njega.

Vaha je tada mogao da veruje da je najteže životne trenutke ostavio iza sebe. Nije ni slutio da ga tek čeka period koji će potpuno promeniti njegov pogled na svet.

Rat mu je srušio život: "Bio sam bogat, a preko noći nisam imao ništa"

Kada je početkom devedesetih izbio rat u Bosni i Hercegovini, Halilhodžić se nalazio u Mostaru. Posle uspešne igračke karijere vratio se u rodni kraj, vodio Velež i bavio se privatnim poslovima.

Imao je kuću, porodicu, ugled i finansijsku sigurnost. Bio je čovek koji je tokom prethodnih godina stekao gotovo sve što se u profesionalnom sportu može poželeti.

A onda je počeo rat.

Mostar se našao na udaru sukoba, a nekadašnji fudbalski as postao je svedok događaja koji su mu zauvek promenili život. Prema njegovim kasnijim svedočenjima, dobio je upozorenja da mu preti opasnost, a u maju 1993. napustio je grad i otišao u Francusku, gde su se njegova supruga i deca već nalazili.

Njegova kuća kasnije je spaljena. Prema izveštajima francuskih medija, Halilhodžić je bio primoran da napusti Mostar zbog pretnji koje su mu upućivale hrvatske paravojne formacije. U svojim svedočenjima govorio je o tome da je bio ugrožen zbog svog porekla i vere.

Ostao je bez doma i imovine koju je godinama stvarao. Čovek koji je do tada bio naviknut na pobede i uspehe morao je da počne gotovo od nule.

U jednom intervjuu govorio je o tome kako je preko noći izgubio sve što je imao, opisujući taj period kao početak potpuno drugog života.

Upravo je rat u Mostaru ostavio najdublju ranu u njegovoj biografiji. Iako je kasnije ponovo izgradio karijeru i stekao bogatstvo, uspomene na spaljenu kuću i strah koji je proživljavao nikada nisu nestale.

Dan kada je gledao smrti u oči: "Pokušao sam da zaustavim pucnjavu"

Jedno od najpotresnijih svedočenja iz Halilhodžićevog života odnosi se na događaj tokom ratnih sukoba u Mostaru, kada se našao između naoružanih ljudi i pokušao da zaustavi pucnjavu.

U intervjuu koji je dao novinaru Omeru Vatriću, dok se oporavljao od ranjavanja, Halilhodžić je do detalja opisao šta se dogodilo. Njegovo svedočenje ostalo je jedno od najpoznatijih izjava o ratnom periodu u njegovom životu.

"U trenutku velike pucnjave sam bio ispred kafića. Video sam da pucnjava dolazi iz pravda moje kuće, pričao sam sa svojom suprugom, rekla mi je da se oko moje kuće puca. Bez razmišljanja sam seo u auto i krenuo ka Rondou. Kada sam stigao do kružnog toka video sam puno naoružanih ljudi, sa moje leve strane bila je vojska iza platana, oko 15-20 ljudi je držalo oružje. Sa druge strane bila je rezervna policija sa troje patrolnih automobila. Ušao sam u tom momentu između njih, pucnjava je stala. Pokušao sam da uspostavim vezu između komandira, krenuo sam prema vojsci, hteo sam da im se predstavim", počeo je tada priču Vahid Halilhodžić, pa u dahu nastavio:

"Rekao sam im da prestanu da pucaju, da će biti rata i da ćemo svi izginuti. U tom momentu mi je vojnik, koji je bio najbliži, rekao 'Stani, upucaću te, ubiću te'. I dalje sam išao prema njima u nadi da će me prepoznati, hteo sam da me prepozna i da vidi da nisam naoružan. Iza njega je bio još jedan vojnik koji mi je oštrim tonom rekao da će me ubiti ako se približim još malo i da bežim kući. U tom trenutku je rezervna policija iza mene vrištala i vikala 'Vaha, beži kući, ubiće te'. Kada sam se okrenuo, video sam da su ciljali ka meni, nišanili, mislio sam da će sigurano da pucaju."

Halilhodžić je potom opisao i trenutak kada je, nakon povratka kući, došlo do slučajnog ranjavanja.

"Seo sam u auto posle toga, našao sam preplašenu porodicu kod kuće i onda sam uzeo pištolj. Supruga mi je rekla da su iza mene neka lica iza kuće, pa sam stavio pištolj pozadi, u pojas pantalona i izašao ispred. Uradio sam to da me ne bi neko od vojske ili rezervne milicije video. Počeli su da se skupljaju poznanici i prijatelji, hteli su da čuju moju priču. Pričao sam sa njima, video da me pištolj žulja, izvadio sam ga, opalio je, pogodio me i pao sam. To je čitava priča."

Tako je čovek koji je pokušao da zaustavi pucnjavu i smiri situaciju završio ranjen. Njegova priča ostala je upamćena i zbog neverovatnog spleta okolnosti koji je doveo do toga da sam sebe slučajno povredi.

Oporavak je bio težak, ali fizička rana bila je samo deo onoga što je nosio sa sobom. U gradu u kojem je proveo najvažnije godine života, Vaha je doživeo da mu, kako je sam rekao, desetine pušaka budu uperene u njega.

Vaha Foto: LOIC VENANCE / AFP / Profimedia

"Osećam se jadno i bedno": reči koje su potresle Mostar

Halilhodžić nije krio koliko ga je sve što se dogodilo pogodilo. Njegove reči nakon ranjavanja pokazale su čoveka koji je želeo da spreči tragediju, ali je na kraju i sam postao jedna od žrtava ratnog ludila.

"Građanima Mostara imam da poručim da se osećam jadno i bedno. Doživeo sam da u gradu u kom živim bude upereno 30-40 pušaka u mene. Hteo sam da uradim nešto, da ispadnem heroj, da li sam uspeo? Nisu pucali, ali... Mostar je došao na ivicu kataklizme, ne bih hteo da budu iste slike kao kada je bila apokalipsa u Vukovaru, gradu koji ne postoji."

Te reči ostale su snažno svedočanstvo o tome koliko je rat promenio njegov život. Halilhodžić nije govorio kao fudbalska zvezda, čovek naviknut na aplauze i pobede, već kao stanovnik grada koji je gledao kako se njegov svet raspada.

Nakon odlaska u Francusku morao je da pronađe način da nastavi život. Njegova porodica bila je na sigurnom, ali Mostar, kuća i sve što je tamo ostavio nastavili su da ga progone.

Postao je francuski državljanin i pokušao da izgradi novu svakodnevicu u zemlji u kojoj je prethodno stekao fudbalsku slavu.

Spaljena kuća ostala je rana koja nikada nije zarasla

Godinama kasnije, kada se činilo da je ponovo pronašao mir i stabilnost, Halilhodžić se u jednom intervjuu iz 2009. godine vratio na najteži period svog života.

Posebno ga je bolelo to što je njegova kuća, simbol svega što je stvarao i čemu se vraćao, uništena tokom rata.

"Kuća mi je izgorela u ratu, to me boli. Ti fašisti koji su tokom rata činili nedela danas mirno šetaju gradom i pod stalnom su zaštitom određenih moćnika. Izgorelu kuću sam prodao pre nekoliko godina. Možda je bilo bolje da sam je ostavio takvu vekovima, kao upozorenje mladim generacijama Mostara", rekao je Halilhodžić.

Te reči najbolje pokazuju da za njega rat nije bio samo period koji je prošao. Iako je nastavio karijeru, osvajao trofeje i radio sa vrhunskim fudbalerima, sećanje na Mostar ostalo je deo njegovog života.

Upravo zato njegova priča nije samo priča o sportskom uspehu. Ona govori i o gubitku, odlasku, nepravdi i pokušaju da čovek ponovo pronađe svoje mesto u svetu nakon što mu se sve što poznaje sruši.

Vahid Halilhodžić Foto: Sebastien SALOM-GOMIS / AFP / Profimedia

Od izbeglice do trenera koji je osvajao trofeje

Povratak fudbalu nije bio jednostavan. Halilhodžić je posle odlaska iz Bosne i Hercegovine počeo da radi kao trener u Francuskoj, ali prvi pokušaj nije doneo rezultate kakve je želeo.

Vodio je AS Bove, a potom je usledio period profesionalne neizvesnosti. Nije odmah dobio priliku da radi u velikom klubu, a njegov povratak na trenersku scenu trajao je duže nego što je očekivao.

Prelomni trenutak dogodio se 1997. godine, kada je preuzeo marokanski Raja Kazablanka. Sa tim klubom osvojio je prvenstvo Maroka i afričku Ligu šampiona, čime je ponovo skrenuo pažnju na sebe.

Usledio je povratak u Francusku i rad u Lilu, gde je napravio jedan od najznačajnijih trenerskih rezultata u karijeri. Od ekipe koja je igrala u nižem rangu napravio je ozbiljan tim, izborio plasman u elitno društvo i potom se borio za vrh francuskog fudbala.

Njegov autoritet, disciplina i insistiranje na radu doneli su mu reputaciju trenera koji ne prašta nedostatak zalaganja. Bio je zahtevan prema igračima, ali je umeo da izvuče maksimum iz ekipe.

Vodio je i Pari Sen Žermen, sa kojim je osvojio Kup Francuske 2004. godine, a zatim radio u Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Hrvatskoj. Sa Dinamom iz Zagreba osvojio je hrvatsko prvenstvo 2011. godine.

Njegova trenerska priča pokazala je da čovek koji je ostao bez gotovo svega može ponovo da se vrati na vrh, čak i kada put do njega nije ni lak ni pravolinijski.

Uspeh sa reprezentacijama: od Alžira do Japana i Maroka

Halilhodžić je posebno poglavlje karijere izgradio kao selektor nacionalnih timova. Njegov rad sa Alžirom ostao je jedan od najvažnijih uspeha u istoriji te reprezentacije.

Na Svetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu odveo je Alžir do osmine finala, gde je njegova ekipa pružila veliki otpor kasnijem šampionu Nemačkoj. Alžirci su eliminisani tek posle produžetaka, a njihov nastup ostao je upamćen kao jedan od najboljih u istoriji reprezentacije.

Kasnije je odveo Japan na Svetsko prvenstvo 2018. godine, ali je smenjen pre početka turnira. Vodio je i Obalu Slonovače, a potom Maroko, sa kojim se plasirao na Svetsko prvenstvo 2022. godine. Ipak, rastanak sa marokanskom reprezentacijom usledio je nekoliko meseci pre početka Mundijala.

Njegov trenerski put obeležili su veliki rezultati, ali i burni rastanci, sukobi sa pojedinim fudbalskim savezima i neslaganja oko načina rada. Halilhodžić nikada nije bio trener koji je pokušavao da se svima dopadne.

Upravo ta osobina bila je deo njegovog identiteta. Od igrača je tražio maksimalnu disciplinu, a od rukovodstava jasnu podršku. Kada bi osetio da nema uslove za rad, često je birao odlazak umesto kompromisa.

Povratak u Nant sa 73 godine

U martu 2026. Halilhodžić je ponovo preuzeo Nant, klub u kojem je kao igrač ostavio dubok trag. U trenutku kada se vratio na klupu, imao je 73 godine i prihvatio je zadatak koji bi mnogi smatrali prevelikim rizikom.

Nant se nalazio u veoma teškoj situaciji u francuskom prvenstvu. Ekipa je imala 17 bodova i zaostajala pet bodova za Okserom, koji je bio na poziciji koja vodi u baraž za opstanak. Do kraja prvenstva bilo je još deset kola, a svaki meč mogao je da odluči sudbinu kluba.

Halilhodžić nije krio da je zadatak izuzetno težak. U prvim izjavama po povratku priznao je da je i sam bio iznenađen pozivom, ali da je pristao jer Nant smatra svojim klubom.

"To je moj klub. Mnogi su se pitali zašto sam prihvatio, čak i ja. Kada su me prvi put kontaktirali, rekao sam ne. Ali insistirali su. To je normalno, imam 150 godina, kažu da sam prevaziđen", našalio se na sopstveni račun, objašnjavajući da je tri dana razmišljao pre nego što je prihvatio ponudu.

Povratak u Nant simbolično je zatvorio jedan krug njegove karijere. U Francusku je stigao kao napadač koji je želeo da pokaže koliko vredi, a decenijama kasnije vratio se kao trener koji je prošao rat, gubitak doma, velike pobede, razočaranja i rad sa reprezentacijama na najvećoj sceni.

SUZE, HAOS I PREKINUTA UTAKMICA! Poslednji meč pretvorio se u noćnu moru

Oproštaj kakav Vahid Halilhodžić sigurno nije zamišljao dogodio se 17. maja 2026. godine, kada je sa 74 godine poslednji put stao uz aut-liniju kao trener. Nant je već bio ispao iz Lige 1, a duel sa Tuluzom trebalo je da bude simboličan kraj njegove duge i burne trenerske karijere. Igrači i članovi stručnog štaba priredili su mu počasni špalir, a emocije su bile vidljive. Međutim, ono što je počelo kao dostojanstven oproštaj ubrzo se pretvorilo u haos.

1/4 Vidi galeriju Nant - Tuluz, Vahid Halilhodžić Foto: Sebastien SALOM-GOMIS / AFP / Profimedia

Nezadovoljni navijači utrčali su na teren, bacali pirotehnička sredstva i izazvali prekid utakmice. Dok su igrači odlazili u svlačionice, Halilhodžić je ostao uz teren i pokušao da priđe izgrednicima, ali ga je obezbeđenje zaustavilo. Meč je potom definitivno prekinut, a legendarni trener snimljen je vidno potresen i u suzama. Umesto pobede i mirnog rastanka, poslednje veče na klupi obeležili su bes, sukobi i gorčina.

"Ovo je bila moja poslednja utakmica. Pripremio sam ekipu da pobedi. Voleo bih da smo završili makar malom pobedom, zbog časti i ponosa", poručio je nakon incidenta, razočaran što nije mogao da se oprosti od fudbala na dostojanstven način.

Halilhodžić nije krio da razume frustraciju navijača, ali je osudio ono što se dogodilo. Podsetio je da klub ne treba poistovećivati sa ljudima koji ga vode. Tako je njegov povratak u Nant, prihvaćen iz privrženosti klubu u kojem je ostavio dubok trag, dobio bolan završetak. Poslednji kadar njegove trenerske karijere nisu bili trofej, slavlje ili pobednički govor, već prekinuta utakmica, suze i stadion na kojem je fudbal te večeri pao u drugi plan.

Čovek kojeg rat nije slomio

Život Vahida Halilhodžića teško je svesti na trofeje, golove i rezultate. Njegova karijera imala je uspone koji bi mnogima bili dovoljni za čitav život, ali i padove koji bi druge zauvek udaljili od svega što su nekada voleli.

Izgubio je dom, napustio grad koji je smatrao svojim i godinama nosio bol zbog onoga što se dogodilo u Mostaru. Ipak, uspeo je da se vrati fudbalu, izgradi novu karijeru i postane jedan od najprepoznatljivijih trenera sa prostora bivše Jugoslavije.

Njegov temperament, ponekad težak karakter i insistiranje na disciplini često su bili tema rasprava. Ali iza čoveka koji je umeo da bude oštar prema igračima nalazio se i čovek koji je doživeo da mu se život promeni preko noći.

Vaha je nastavio dalje. Vodio je velike klubove, reprezentacije i osvajao trofeje, a njegova priča postala je dokaz da ni najveći životni udarci ne moraju da budu kraj.

Možda je upravo u tome najveća snaga Vahida Halilhodžića. Ne u golovima koje je postigao, titulama koje je osvojio ili klubovima koje je vodio, već u činjenici da je posle svega što je preživeo uspeo da ponovo stane na noge i nastavi da radi ono što voli.

Od Mostara, grada u kojem je izgubio gotovo sve, do Nanta - njegova životna priča ostaje priča o čoveku koji nikada nije prestao da se bori.