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Na internetu se prethodnih dana pojavio zanimljiv oglas.

Dres Maura Ikardija, reprezentativca Argentine u kome je igrao na Mundijalu u Rusiji 2018. godine,, prodaje se za samo 12 evra.

Oglas je privukao veliku pažnju pogotovo jer ga je stavila Vanda Nara, bivša supruga Ikardija.

1/13 Vidi galeriju Vanda Nara Foto: Printskrin/Instagram

Najveća preljubnica u svetu fudbala, kako zovu Argentinku, na taj način se sveti za nedavni razvod.

Zgodna argentinska fudbalska menadžerka je u oglas uključila opis: "Originalni dres. Bivši fudbaler. Malo korišćen" stoji u opisu.

Mauri i Vanda su razdvojeni već neko vreme, tačnije od jula 2024. godine, ali ona koristi svaku priliku da mu se naruga. Delimično i zato što je izgubila na sudu tražeći milione.

I dok se pitanje imovine više ne smatra problemom, sporno pitanje je starateljstvo nad ćerkama.

Foto: Printskrin

Za to vreme Mauro Ikardi uživa u zajedničkom životu sa novom partnerkom, manekenkom i glumicom Ćinom Suares. Prema pisanju argentinskih medija, njih dvoje trenutno traže odgovarajući smeštaj u Madridu.