Slušaj vest

Stipe Lekić, jedan od vođa splitske "Torcide" i jedan od predvodnika povorke navijača tokom koje su se veličali Adolf Hitler, Aušvic, a vređali Jevreji, predao se policiji.

To je objavljeno na Fejsbuk stranici "Otac ulica, majka Torcida", na kojoj se objavljuju informacije vezane sa ovom navijačkom grupom.

1/7 Vidi galeriju Stipe Lekić, vođa Torcide Foto: Fejsbuk

Predali se Lekić i Vučko

Lekić se slikao ispred splitskog zatvora na Bilicama zajedno sa Leonardom Vučkom iz Omiša, još jednim optuženim za bolesni performans na ulicama Splita.

Lekić i Vučko bili su među desetoricom osumnjičenih za kojima je policija tragala nakon kortea održanog u četvrtak, 15. oktobra, uoči utakmice Hajduka i Ajaksa. Sud mu je ranije odredio jednomesečni istražni zatvor zbog sumnje na javno podsticanje na nasilje i mržnju. Policija još uvek traga za sedam osoba osumnjičenih za javno podsticanje na nasilje i mržnju.

Koliko su neki od osumnjičenih poznati policiji, u nedelju je otkrio i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović.

Prema podacima koje je izneo, od 14 analiziranih osoba njih 11 policija je dosad prijavljivala za ukupno 94 kaznena dela i 273 prekršaja.

"Samo jedna od tih osoba prijavljivana je za 30 kaznenih dela i 11 prekršaja, među kojima su dela povezana s drogom, nasiljem i oružjem. Dakle, ne govorimo o bezazlenim prekršajima, nego o višestrukim povratnicima", rekao je Božinović.

Pripadnici Torcide za kojima je policija raspisala poternicu Foto: PU splitsko-dalmatinska

Bolesna skandiranja na ulicama Splita

Podsetimo, tokom Torcidinog kortea u četvrtak, uoči utakmice Hajduka i Ajaksa, ulicama Splita odjekivali su nacistički i antisemitski povici.

Torcidaši su uzvikivali "Ustani, Adolfe", "Aušvic, Aušvic". Pevali su i "Gazi, gazi Jevreje" i "Visoke peći, potpaljujem ja, dva reda koksa, četiri Jevreja".

Pevali su i uvredljive stihove o Ani Frank, jevrejskoj devojčici koja je sa samo 15 godina umrla u nacističkom koncentracionom logoru Bergen-Belsen. Za nju su pevali da je "ku*va jevrejska".

U pravilu nije bila reč o izolovanim povicima pojedinaca. Na snimcima se čuje masovno pevanje, a ritam navijačima davao je Torcidin bubanj.

Na čelu povorke nalazio se automobil s kovčegom na kojem je pisalo "Ajaks". Navijači su kasnije kovčeg skinuli s automobila i razbili, ponovno skandirajući protiv Jevreja. Navijači Ajaksa tradicionalno se povezuju sa jevrejskim identitetom, premda klub nije jevrejskim.

Ko je Stipe Lekić?

Lekić je jedan od najprepoznatljivijih dugogodišnjih pripadnika Torcide, a tokom kortea se nalazio među predvodnicima povorke.

Lekić je i ranije kažnjavan zbog navijačkih izgreda. U martu ove godine Opštinski prekršajni sud u Splitu proglasio ga je krivim zbog pevanja ustaških pesama tokom utakmice Hajduka i Slaven Belupa.

U istom predmetu kažnjeno je još sedam navijača, među kojima i Jerko Marinić Kragić, hrvatski vaterpolo reprezentativac i dugogodišnji kapiten splitskog Jadrana.

Lekić se i mnogo ranije pojavljivao u kontroverznim navijačkim akcijama. Još 2007. godine predvodio je povorku torcidaša u crnim majicama s natpisom "Hajduk jugend", koji je aludirao na Hitlerjugend, omladinsku organizaciju nacističke Nemačke.

Na majicama je odštampan simbol Trećeg Rajha, koji u kandžama, umesto zloglasne Hitlerove svastike, drži Hajdukov amblem. Upitan tad o značenju tih majica, Lekić je rekao da mu se “sviđaju natpis i simbol” te dodao kako “Torcida uvek naginje udesno”, ali da to “nema veze s nacizmom”.

Lekić je svojevremeno vršio dužnost sekretara Torcide, a u jednom razdoblju bio je i u vrhu navijačkog vodstva. Godine 2012. objavljeno je kako on i tadašnje predsedništvo napuštaju funkcije “zbog smene generacija”. Ipak, njegova prisutnost nikad nije prestala. Lekić je bio među onima koji su, sa Žanom Ojdanićem, učestvovali u izmenama statuta Kluba navijača Torcida, otvarajući mogućnost da navijači stiču deonice u sportskim društvima.

Na društvenim mrežama kruže fotografije na kojima Lekić pozira ispred roštilja, razgolićen. Njegovo telo priča neku svoju priču: na ruci grb Splita, na prsima šahovnica i lik Ante Gotovine, među mnogim drugim tetovažama koje svedoče o njegovim idolima i simbolima.

Torcida - sinonim za nacizam, antisemitizam, rasizam i srbofobiju

Samo tokom prethodnih 10-tak godina zabeleženo je mnoštvo ispada pripadnika navijačke grupe "Torcida", koja spadaju u teška dela veličanja nacizma, antisemitizma, rasizma i srbofobije.

2015. U junu mesecu uoči utakmice Hrvatska - Italija na stadionu "Poljud", na samom terenu bila je ucrtana ili hemijski tretirana velika svastika (kukasti krst) od 14 metara.

2019. Jedan od brojnih napada na sezonske radnike desio se u julu na Braču. Grupa pripadnika Torcide napala je radnike, među kojima su bili i Srbi. Pretukli su i vatrogasca koji je stao u odbranu radnika i naneli mu teške telesne povrede.

2019. Torcida je upala u kafić u Uzdolju i napala građane srpske nacionalnosti koji su gledali utakmicu Crvene zvezde. Povređeno je pet osoba, među kojima i dete. Događaj je istraživan kao zločin iz mržnje.

2023. Uoči finala juniorske Lige šampiona u aprilu, navijači Hajduka su pevali ustaške pesme u Ženevi u gestikulacijom pokazivali pretnje klanja.

2025. U avgustu prošle godine na utakmici protiv Istre 1961 navijači su uzvikivali ustaške parole.

2025. Dani srpske kulture u Splitu prekinuti su 3. novembra upadom 50-tak pripadnika "Torcide". Zbog pretnji, organizatori skupa u naselju "Blatine" morali su da prekinu događaj na kome su učestvovala deca iz Novog Sada.

Antisrpski povici i parole postali su svakodnevnica. Nema derbija, a da navijači Hajduka (kao i Dinama) deo navijačkog repertoara, ili parola, ne posvete Srbima.