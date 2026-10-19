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Fudbalska Španija bruji o spornoj situaciji sa utakmice Real Madrida i Sevilje! Kraljevski klub slavio je sa ubedljivih 4:1 u devetom kolu La Lige, ali je rezultat ostao u senci žestokih protesta gostiju zbog poteza Arde Gulera i odluke sudija da mu ne pokažu crveni karton.

Glavna tema bila je situacija iz prvog poluvremena, kada je turski reprezentativac laktom udario fudbalera Sevilje Pekea Fernandesa, koji je prethodno povlačio igrača Reala za dres. Fudbaler gostiju završio je na travi, držeći se za lice, a njegovi saigrači odmah su tražili najstrožu kaznu.

Glavni arbitar Mateo Buskets Ferer nije isključio Gulera, a VAR soba nije pozvala sudiju da ponovo pogleda snimak na monitoru. Upravo ta odluka izazvala je bes u taboru Sevilje, čiji su predstavnici smatrali da je njihov rival morao ranije da završi utakmicu.

Trener Sevilje nije birao reči

Luis Garsija Plaza nije krio nezadovoljstvo posle utakmice. Šef stručnog štaba Sevilje poručio je da je njegova ekipa zbog sporne odluke ostala uskraćena za mogućnost da se bori u drugačijim okolnostima.

"Ne razumem zašto ga VAR nije pozvao. Peke je na poluvremenu rekao da ga je udario. To je veoma jasan crveni karton", poručio je trener, čije je izjave preneo zvanični sajt Sevilje.

Garsija Plaza priznao je da je Real Madrid kvalitetan protivnik, ali je insistirao da je sporna situacija mogla da promeni tok utakmice.

"Možda bi nas pobedili i da smo imali igrača više, ali trebalo je da dobijemo priliku da igramo drugačiju utakmicu", bila je suština njegove poruke.

Sevilja udarila i preko zvaničnog sajta

Nije samo trener bio besan. Sevilja je na svom zvaničnom sajtu u izveštaju sa utakmice posebno istakla sporni duel, uz poruku da je Guler postigao vodeći gol Reala samo nekoliko minuta nakon incidenta.

Taj detalj dodatno je raspirio nezadovoljstvo gostiju. Guler je u 30. minutu zatresao mrežu udarcem sa distance i doveo Real u vođstvo, a Kilijan Mbape je sedam minuta kasnije udvostručio prednost domaćina.

Sevilja je tako ostala sa još jednim razlogom za žal zbog sporne situacije, iako je utakmica na kraju otišla u potpuno drugom smeru.

Šta se zapravo dogodilo u VAR sobi?

Prema pisanju španskog portala "Goal.com", koji se poziva na informacije o radu VAR-a, sudije su pregledale dostupne uglove snimka tokom oko dva minuta i 20 sekundi. Problem je, prema tom izveštaju, bio u tome što nijedan kadar nije dovoljno jasno pokazivao mesto kontakta i intenzitet udarca.

To je važna nijansa u celoj priči: Sevilja smatra da je Guler morao da bude isključen, dok dostupni izveštaj o VAR analizi navodi da snimci nisu omogućili dovoljno pouzdanu procenu za intervenciju.

Zbog toga je tvrdnja da je VAR "žmurio" deo kritika koje stižu iz tabora Sevilje, a ne potvrđena činjenica o nameri sudija.

Na terenu je Real Madrid bio ubedljiv. Mbape je postigao dva gola, uključujući i penal, dok je Jan Diomande postavio konačnih 4:1. Manu Bueno je nakratko smanjio zaostatak Sevilje, ali gosti nisu uspeli da zakomplikuju završnicu.

Ipak, umesto da se priča isključivo o golovima i pobedi Reala, glavna tema posle susreta postala je odluka koja je razbesnela Sevilju.

Jedno je sigurno, rezultat je upisan, ali sporni lakat Arde Gulera i dalje je u centru rasprave. Da li je Sevilja opravdano tražila crveni karton ili su snimci zaista bili nedovoljno jasni? Upravo to pitanje ostaje da deli fudbalsku javnost.