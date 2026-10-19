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Novi saigrač Nikole Jokića u Denver NagetsimaKem Vitmor (22) prošao je kroz pravu životnu dramu!

Mladom NBA košarkašu otkriven je krvni ugrušak u desnom ramenu, završio na operacionom stolu i morao da se podvrgne zahvatu tokom kojeg mu je uklonjeno jedno rebro. A kada se probudio iz anestezije, usledila je scena koju će dugo pamtiti...

Vitmor je prošle sezone nosio dres Vašington Vizardsa, ali je krajem decembra 2025. morao je da napravi pauzu ozbiljnog zdravstvenog problema. Lekari su ustanovili da ima duboku vensku trombozu u desnom ramenu, zbog čega je sezona za njega bila završena.

Mladi košarkaš nije krio koliko mu je teško pao taj period.

"To je definitivno bio mračan trenutak u mom životu. Bio sam malo depresivan", priznao je Vitmor novinarima, govoreći o periodu u kojem nije znao kada će ponovo moći da se vrati košarci.

1/5 Vidi galeriju Kem Vitmor Foto: SpyderXMedia / Alamy / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Šest sati na operacionom stolu, a onda neverovatna scena!

Ispostavilo se da je problem povezan sa pritiskom na krvne sudove u predelu ramena. Kako bi se taj pritisak otklonio, lekari su morali da mu uklone jedno rebro. Operacija je trajala oko šest sati, a nakon nje usledili su meseci oporavka i terapije.

Međutim, jedan detalj posebno je privukao pažnju američkih medija.

Kada se Vitmor probudio posle operacije, lekari su mu pokazali uklonjeno rebro, koje se nalazilo u plastičnoj kesi. Mladi košarkaš želeo je da zna šta će uraditi sa njim. Kada je saznao da nema posebnog plana za tu kost, odlučio je da je ponese kući!

Tako je deo sopstvenog tela pretvorio u neobičan suvenir - uspomenu na period u kojem mu je zdravlje bilo važnije od svake utakmice i svakog koša.

Meseci neizvesnosti i borba za povratak

Krvni ugrušak nije bio jedina briga. Vitmor je morao da sačeka rezultate dodatnih analiza kako bi lekari procenili da li je problem bio posledica mehaničkog pritiska krvnih sudova ili postoji i mogućnost nasledne predispozicije.

Njegovi roditelji bili su mu velika podrška. Majka, koja ima iskustva u zdravstvenoj nezi, pomagala mu je tokom terapije, uključujući davanje injekcija za razređivanje krvi. Košarka je u tom periodu morala da bude potpuno po strani.

Povratak nije došao preko noći. Najpre je radio jednostavne vežbe, zatim postepeno napredovao sa šutiranjem i fizičkom pripremom, sve dok nije dobio dozvolu da se vrati kontaktu na terenu.

Njegov otac Majron pokušavao je da ga ohrabri podsećajući ga na sportiste koji su se vratili posle ozbiljnih zdravstvenih problema. Među primerima bio je i Viktor Vembanjama, koji je takođe imao problem sa krvnim ugruškom u ramenu.

"Šta god da mi Jokić kaže, uradiću!"

Danas je Vitmor ponovo na parketu i ima novu priliku u NBA ligi. Denver Nagetsi pružili su mu šansu potpisavši ga na dvosmerni ugovor, a mladi krilni košarkaš posebno se raduje radu sa Nikolom Jokićem, Eronom Gordonom i Džamalom Marejem.

Jasno mu je da će morati da uči od iskusnijih saigrača, a poruka koju je poslao govori koliko je spreman da prihvati savete.

"Nikada ranije nisam delio svlačionicu sa ovakvim veteranima. Jokić, Eron Gordon, Džamal Mari... Ako mi oni kažu da nešto treba da uradim drugačije, bez reči ću to i uraditi", poručio je Vitmor.

Za košarkaša koji je izabran kao 20. pik na NBA draftu 2023. godine, Denver predstavlja novu priliku da pokaže koliko može. Pre zdravstvenih problema igrao je za Hjuston, a potom je prešao u Vašington. Sada će pokušati da se izbori za svoje mesto u timu koji predvodi jedan od najboljih košarkaša sveta.

Povrede ga nisu štedele

Vitmor je još kao srednjoškolac preživeo težak prelom noge. Povreda je bila toliko ozbiljna da je kost probila kožu, a njegov povratak na teren nije prošao bez novih komplikacija.

Kasnije je tokom koledž karijere imao problema i sa povredom palca. Ipak, uspeo je da stigne do NBA lige, a sada, posle još jednog ozbiljnog zdravstvenog izazova, dobija priliku da započne novo poglavlje.

U Denveru neće morati odmah da preuzme najveći teret. Trener Dejvid Adelman naglašava da je mladom košarkašu potrebno vreme da se prilagodi timskoj odbrani i načinu igre Nagetsa.

Za Vitmora je, međutim, najvažnije da se vratio onome što voli.

Od straha da bi mogao da ostane bez košarke do prilike da deli svlačionicu sa Nikolom Jokićem - njegov put do Denvera bio je sve samo ne običan. A rebro koje čuva kod kuće ostaje neobičan podsetnik na sve što je morao da prođe da bi ponovo igrao košarku.