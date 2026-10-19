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Bura se ne stišava! Iz Partizana grme na sudije posle poraza u Pančevu. Nezadovoljni crno-beli su kasno sinoć objavili saopštenje zbog suđenja na meču 12. kola Superlige Srbije protiv Železničara, a potom su na društvenoj mreži Iks podelili i snimak spornog detalja iz kaznenog prostora domaćina, za koji smatraju da je morao da bude dosuđen penal!

U centru pažnje našao se duel Ibrahima Zubairua i Davorina Tošića. Fudbaler Partizana presekao je dodavanje u kaznenom prostoru Železničara i pokušao da iskoristi grešku domaćina, ali je Tošić uspeo da interveniše i izbaci loptu iz opasne zone.

Ipak, upravo je u tom trenutku nastala situacija zbog koje su crno-beli burno reagovali. Prema njihovom mišljenju, Tošić je zakačio loptu rukom, zbog čega je trebalo da bude dosuđen jedanaesterac. Sudija Jeknić nije pokazao na belu tačku, a nije bilo ni reakcije iz VAR sobe.

Partizan je sada odlučio da sporni detalj podeli sa javnošću, uz snimak objavljen na zvaničnom nalogu kluba na Iksu. Crno-beli su već u saopštenju ukazali na odluke sa kojima nisu saglasni, a objavljivanjem videa dodatno su skrenuli pažnju na situaciju za koju smatraju da je mogla da utiče na tok utakmice.

Partizan ljut i zbog odluke o crvenom kartonu

Primedbe kluba iz Humske ne odnose se samo na potencijalni penal. Partizanu je zasmetalo i to što je VAR intervenisao u slučaju Marija Jurčevića, kada je prvobitna odluka sudije Jeknića da pokaže žuti karton promenjena u direktan crveni.

U taboru crno-belih očigledno smatraju da kriterijum nije bio ujednačen, pošto u spornoj situaciji u svom kaznenom prostoru nisu dobili penal, dok je u slučaju Jurčevića tehnologija uticala na promenu odluke.

Nezadovoljstvo suđenjem izrazio je i Saša Ilić neposredno posle utakmice, kada je govorio o sudijskom kriterijumu. Potom je usledilo klupsko saopštenje, a objava snimka predstavlja još jedan korak u reakciji Partizana na dešavanja u Pančevu.

1/21 Vidi galeriju FK Železničar - FK Partizan, Super liga Srbije 18.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Šesti poraz dodatno boli crno-bele

Partizan je u Pančevu izgubio od Železničara rezultatom 1:0, što mu je bio šesti poraz u dosadašnjem delu prvenstva. Umesto da se posle utakmice priča samo o rezultatu i igri, u prvi plan izbile su sudijske odluke i nezadovoljstvo gostujućeg tima.

Da li je u duelu Tošića i Zubairua zaista bilo elemenata za penal, procena je koja će se voditi na osnovu snimka i pravila igre. Partizan, međutim, svojim potezom jasno poručuje da smatra da je oštećen i da ne želi da se sporna situacija zaboravi.

Snimak je sada pred očima javnosti, a polemika oko suđenja u Pančevu se nastavlja.