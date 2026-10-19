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Povratak koji je dugo čekao pretvorio se u novu noćnu moru!

Ben Simons pokidao je desnu Ahilovu tetivu tokom treninga Sakramento Kingsa, pa će po svemu sudeći propustiti kompletnu sezonu 2026/27.

Simons se povredio u nedelju tokom treninga, dok su igrali pet na pet. Sakramento je potvrdio povredu i najavio da će košarkaš morati na operaciju, ali klub zasad nije objavio precizan vremenski okvir oporavka. Ipak, očekuje se da zbog ozbiljnosti povrede propusti celu sezonu.

Spremao se za veliki povratak, pa usledio šok

Simons je u Sakramento stigao sa željom da ponovo pokrene karijeru. Prošlu sezonu 2025/26. proveo je van NBA lige, oporavljajući se od problema sa leđima i nogama, a letos je potpisao jednogodišnji ugovor sa Kingsima.

Njegovi nastupi u pripremnom periodu probudili su nadu da bi ponovo mogao da dobije značajnu ulogu. U dve predsezonske utakmice prosečno je beležio 10,5 poena, četiri skoka i četiri asistencije, a očekivalo se da bude deo startne petorke na početku nove sezone.

Međutim, samo nekoliko dana pre prve utakmice Sakramenta, stigla je vest koja je potpuno promenila njegove planove.

Od prvog pika do borbe za povratak

Simons ima 30 godina, a 2016. godine izabran je kao prvi pik NBA drafta. U dresu Filadelfije brzo je izrastao u jednu od najvećih mladih zvezda lige: osvojio je priznanje za najboljeg rukija 2018. godine i tri puta bio učesnik Ol-star utakmice.

Kasnije su mu povrede ozbiljno usporile karijeru. Posle Filadelfije igrao je za Bruklin Netse i Los Anđeles Kliperse, ali nije uspeo da se vrati na nivo koji ga je svojevremeno svrstavao među najtalentovanije igrače NBA lige.

1/6 Vidi galeriju NBA as Ben Simons Foto: AP, Printskrin/Instagram

Sada ga čeka novi težak izazov. Umesto povratka na parket i prilike da pokaže da još može da igra na najvišem nivou, Simons će morati da se posveti oporavku od povrede koja mu je praktično ugasila sezonu pre njenog početka.