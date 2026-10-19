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Španski teniser Alehandro Davidovič Fokina je svašta "preživeo" tokom ATP mastersa u Šangaju, a na kraju ga je osvojio, tako što je u finalu "okrenuo" sunarodnika Rafaela Hodara i pobedio ga sa 2:1 u setovima.

Nakon najvećeg uspeha u karijeri, Fokina je rekao sledeće:

"Trenutno kao da mi je glava prazna... Ne znam šta da kažem. Ne znam kako se osećam. Ovo je veliki uspeh, veliko olakšanje pogotovo posle prvog seta gde sam odlučio da nastavim da igram i da napadam. Verovao sam u sebe, pogotovo u taj-brejku jer protivnik je sjajan i igra opasno dobar tenis. Nisam fizički bio preterano dobar i bio je jako težak protivnik, pa sam došao do pobede", rekao je Fokina.

Imao je puno problema sa povredama ove sezone, dva meseca nije igrao...

"Zahvalan sam na svemu, pogotovo na timu koji imam. Podržavaju me svakog dana, godinama unazad su tu za mene uvek. Bilo je mnogo teških trenutaka osim te povrede i pauze od dva meseca. Ne mogu rečima da opišem koliko sam im zahvalan. Artur Fis mi je dobar prijatelj i sećam se koliko je turnira propustio zbog povrede pa su mi on i njegov trener dali snagu i pokazali da možda i ja mogu da učinim nešto slično", kazao je Fokina.

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