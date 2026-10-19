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Žoze Murinjo ponovo je podigao prašinu! Posle utakmice Real Madrida i Sevilje, u centru pažnje našao se sporni duel iz uvodnog dela meča, kada je Arda Guler laktom udario Pekea. Gosti su smatrali da je Turčin zaslužio direktan crveni karton, ali se VAR nije oglasio, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo u taboru Sevilje.

00:09 Arda Guler udara laktom Pekea iz Sevilje Izvor: movistar/screenshot

Dok iz Sevilje veruju da su oštećeni i da je Real trebalo da ostane sa igračem manje već posle dvadesetak minuta, Murinjo je odlučio da ne prihvati takvo tumačenje bez, kako kaže, jasnog dokaza.

"Nisam video nijedan dokaz!" Murinjo ne popušta

Portugalac je pred novinarima bio izričit. Tvrdi da je tražio snimke i fotografije sporne situacije, ali da nije video materijal koji bi ga uverio da je Guler namerno udario protivnika.

"Ardin lakat? Nisam video nijedan čist dokaz da je to uradio. Nijedan! Tražio sam da vidim, ali nema jasne slike onoga o čemu pričaju", poručio je Murinjo.

Iskusni trener potom je dodao da nema problem da prizna kada odluka ide u korist njegovog tima, ali da smatra kako se takve situacije češće završavaju na štetu ekipe koju vodi.

"Mogu vam sasvim iskreno reći da, ako se jednog dana dogodi nešto za šta smatram da nam je išlo u prilog, neću imati nikakav problem da to javno kažem. Međutim, mislim da će nam se češće dešavati upravo suprotno. To je jednostavno prirodan sled događaja", rekao je Portugalac.

Izazov pred kamerama

Murinjo se osvrnuo i na razgovor sa Gulerom, otkrivši da mu je fudbaler rekao da nije udario Pekea laktom.

A onda je usledio potez koji je dodatno podgrejao polemiku! Portugalac je novinarima poručio da imaju vremena da mu pokažu dokaz koji bi ga naterao da promeni mišljenje.

"Arda mi je rekao da ga nije udario laktom", objasnio je Murinjo.

Zatim je uputio i direktan izazov:

"Naredna konferencija za medije pred utakmicu La Lige je u subotu. Ako mi neko do tada pokaže fotografiju da je Arda to uradio, nemam problem da priznam da jeste. Za sada je nisam nigde video" poručio je trener.

Sevilja besna, polemika se nastavlja

U taboru Sevilje smatraju da je odluka sudija mogla ozbiljno da utiče na tok utakmice. Njihov stav je da je Guler trebalo da bude isključen, čime bi Real veći deo susreta igrao sa desetoricom.

VAR se, međutim, nije oglasio, a Murinjove reči sigurno neće utišati nezadovoljstvo gostiju. Naprotiv, njegov zahtev da mu se predoči jasan dokaz dodatno je raspirio raspravu o spornom duelu.

Za sada, dve strane ostaju pri svojim stavovima: Sevilla smatra da je oštećena, dok Murinjo insistira da neće donositi zaključke bez materijala koji bi potvrdio optužbe.

Jedno je sigurno - sporni duel nastaviće da puni sportske rubrike, a Murinjov javni izazov samo je dolio ulje na vatru!