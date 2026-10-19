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Na povratničkoj utakmici Nenada Lalatovića Novi Pazar je izgubio na domaćem terenu nakon preokreta. Rezultat meča odigranog u okviru 12. kola Super lige Srbije je bio 1:2.

Novi Pazar je od 27. minuta igrao sa igračem manje pošto je Gadio dobio direktan crveni karton, ali je u trećem minutu drugog poluvremena stigao do prednosti golom koji je postigao Dikson.

IMT je izjednačio preko Keite u 60. minutu, a preokrenuo rezultat u svoju korist golom Kamana u 67. minutu.

Nezadovoljni sudijskim odlukama Novopazarci su se oglasili saopštenjem koje prenosimo u celosti:

"Dosta je ćutanja, tražimo izuzeće sudije Radakovića i odgovore od FSS-a!

Skoro dve godine nismo se oglašavali povodom suđenja, jer nismo imali razloga za to. Posle utakmice protiv IMT-a, više ne možemo da prećutimo za ono što se danas dešavalo na terenu.

Već u 9. minutu naš štoper Marinković dobio je žuti karton za prvi faul, a u 26. minutu Gadio direktan crveni karton, koji smatramo potpuno neopravdanim. Uz to, nisu dosuđena dva prekršaja na oko 17–18 metara od gola, dok se gruba igra gostujućih igrača uglavnom tolerisala. Do kraja utakmice crvene kartone dobila su i dva člana našeg stručnog štaba.

Od početka utakmice imali smo utisak da se kriterijum suđenja primenjuje na našu štetu. Odluke sudije Radakovića dodatno su poljuljale naše poverenje, a posle pojedinih dosuđenih prekršaja primećivali smo da se okreće prema zapadnoj tribini i da strahom prati reakciju očigledno nekog pojedinca od kog strahuje!?

1/4 Vidi galeriju Nenad Lalatović predstavljanje u Novom Pazaru Foto: Printscreen / Youtube / FK Novi Pazar

Podsećamo da je Nikola Radaković pre ove utakmice poslednji put sudio 9. avgusta, nakon čega nije bio delegiran za narednih devet utakmica. Sada mu je povereno suđenje jedne od zanimljivijih utakmica ovog kola. Zbog toga tražimo odgovor na pitanje po kojim kriterijumima se sudije delegiraju za ovakve mečeve.

Naš zahtev je jasan: tražimo da se Nikola Radaković doživotno izuzme sa svih budućih utakmica FK Novi Pazar.

Važno nam je da naglasimo da igrači IMT-a ni u jednom trenutku nisu bili meta naše publike. Na kraju utakmice ispraćeni su aplauzom. Oni nisu krivi za ono što se dešavalo na terenu, već su samo iskoristili vetar leđa koji im je dao pomenuti sudija.

Pitanja koja postavljaju ljudi u Novom Pazaru sasvim su opravdana: kome da se obratimo, ko donosi odluke u Fudbalskom savezu Srbije i ko je spreman da sasluša našu stranu? Ranije smo imali s kim da razgovaramo, a danas više ne znamo na čija vrata da pokucamo i od koga da tražimo zaštitu.

Sve ovo ozbiljno dovodi u pitanje naše poverenje u regularnost takmičenja. Nećemo da se ponašamo kao da je sve u redu kada imamo razloga da sumnjamo u to. Ljudi koji su ranije vodili Savez i sa kojima smo mogli da razgovaramo očigledno više nemaju uticaj kakav su nekada imali.

FK Novi Pazar ne traži ništa više od poštenog i jednakog suđenja. Ne tražimo povlašćen položaj, ali nećemo ni da ćutimo dok se gomilaju razlozi za nezadovoljstvo.

Dosta je ćutanja", navedeno je u saopštenju Novog Pazara.

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