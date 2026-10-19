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Brazilska influenserka Virdžinija Fonseka ponovo je u centru pažnje nakon raskida sa Vinisijusom Žuniorom! Njene reči o kraju ljubavi sa fudbalerom Real Madrida izazvale su brojne reakcije, a novi detalji razlaza dodatno su podgrejali priču koja danima intrigira javnost.

1/12 Vidi galeriju Virdžinija Fonseka Foto: Printskrin/Instagram

Brazilska influenserka ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što je, govoreći o raskidu sa zvezdom Real Madrida, poručila da oseća veliko olakšanje.

Njena izjava brzo se proširila društvenim mrežama, a pojedini pratioci protumačili su je kao poruku bivšem partneru. Ipak, mnogo toga i dalje ostaje nepoznato, pošto ni Virdžinija ni Vinisijus nisu javno izneli detaljnu verziju razloga zbog kojih su odlučili da stave tačku na vezu.

Drugi raskid u istoj godini, a pomirenje nije dugo trajalo!

Kako prenose brazilski mediji, par se razišao drugi put ove godine, svega četiri meseca nakon pomirenja. Njihova predstavnica potvrdila je da više nisu zajedno, uz objašnjenje da nije bilo svađe ni sukoba, već da su odlučili da nastave odvojenim putevima.

Veza je od početka privlačila ogromnu pažnju, a svaki zajednički izlazak, putovanje i objava na društvenim mrežama izazivali su lavinu komentara. Posle prve krize u maju, činilo se da su uspeli da prevaziđu probleme, ali je novi raskid pokazao da pomirenje nije potrajalo.

Virdžinija poslala poruku koja je pokrenula lavinu komentara

Dodatnu pažnju izazvala je i njena objava o tome da joj ne odgovara povučeniji način života. Nakon što su se rastali, influenserka je priznala da je pokušavala da bude diskretnija na društvenim mrežama, ali se našalila da takav stil jednostavno nije za nju.

Mnogi pratioci povezali su njene reči sa vezom sa Vinisijusom, ali ona nije izričito rekla da se objava odnosi na fudbalera. U međuvremenu je govorila i o teškim danima nakon raskida, što je pokazalo da njene javne poruke nisu bile sasvim jednoznačne.

Vinisijus viđen sa drugim influenserkama!

Priča je dobila novu dimenziju nakon što je Vinisijus, prema pisanju brazilskih medija, viđen u noćnom izlasku sa španskim influenserkama Mar Lukas i Fabijanom Seviljano.

Njihovo pojavljivanje u društvu fudbalera odmah je privuklo pažnju javnosti, ali važno je naglasiti da nema potvrde da je Vinisijus u ljubavnoj vezi sa bilo kojom od njih. Sve ostalo za sada ostaje na nivou nagađanja.

Šta se zaista dogodilo između njih?

Iako se na društvenim mrežama nižu različita tumačenja i teorije, zvanično objašnjenje raskida ostalo je prilično šturo. Virdžinijina predstavnica insistirala je da nije bilo svađe, dok sam fudbaler nije detaljno govorio o razlozima razlaza.

Raskid koji je trebalo da bude privatna odluka ponovo je postao glavna tema brazilskih medija. A svaka nova objava bivših partnera samo dodatno podstiče interesovanje javnosti.

Da li će Virdžinija ili Vinisijus uskoro otkriti više detalja o kraju svoje veze, ostaje da se vidi. Do tada, njihova ljubavna priča nastavlja da intrigira navijače i pratioce širom sveta.