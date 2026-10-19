Slušaj vest

Crvena zvezda u sjajnom raspoloženju dočekuje večiti derbi, a među igračima koji sve više dolaze do izražaja nalazi se i Patrik Boldvin Džunior!

Amerikanac polako hvata ritam evropske košarke, pronašao je svoju ulogu u timu, a sada je otvoreno govorio o povratku posle povrede, svojim kvalitetima i onome što navijači mogu da očekuju od njega.

Bivši NBA as pokazao je da bi mogao biti izuzetno važan šraf u nastavku sezone. Boldvin je protiv Asvela odigrao najbolju utakmicu u dosadašnjem delu sezone, a doprineo je i u duelu sa Parizom u Beogradu.

Sada ga čeka novi izazov, a njegove reči pokazuju da mu samopouzdanja ne nedostaje! Amerikanac je svestan svojih kvaliteta, ali i posla koji ga čeka kako bi se u potpunosti prilagodio evropskoj košarci.

"Prokleto sam talentovan!" Boldvin poslao jasnu poruku

Na pitanje šta mu trenutno najteže pada u prilagođavanju na evropsku košarku, Boldvin je izdvojio povratak posle povrede, ali je istovremeno jasno stavio do znanja da veruje u svoje sposobnosti.

"Trenutno mi je najteže da se vratim posle povrede. To je najveća prepreka. Kada govorimo o tome kako da postanem bolji košarkaš, uvek će to biti borba sa samim sobom.

Znam da sam prokleto talentovan, da imam mnogo košarkaškog umeća i da ću pronaći svoju igru u napadu. Ali dokle god budem mogao da doprinosim u odbrani, mislim da će biti mesta za mene", rekao je Boldvin u razgovoru za "Sport klub".

Boldvin je govorio i o razlikama između NBA lige i evropske košarke. Posebno je istakao dimenzije terena i pravila koja mogu da budu prednost za igrače njegovih fizičkih karakteristika.

"Ne bih da upoređujem, ali teren je manji (nego u SAD), a nema ni pravila o tri sekunde u reketu u odbrani. To je drugačije pravilo i kada si visok 213 centimetara, a pritom si pokretljiv, onda imaš prednost. Moram to da iskoristim i da budem svestan te prednosti na svakoj utakmici."

1/7 Vidi galeriju Patrik Boldvin Junior Foto: KK Crvena Zvezda

Nije mu važno na kojoj poziciji igra!

Jedno od pitanja koje se postavljalo nakon njegovog dolaska na Mali Kalemegdan bilo je gde će Boldvin najbolje moći da pomogne ekipi. Zbog povreda Izundua i Motlija, otvorila se potreba za dodatnim rešenjima na poziciji centra, a Amerikanac je spreman da odgovori na taj izazov.

Njegov stav je jednostavan – najvažnije je da bude na parketu i da doprinosi timu!

"Otac mi je još kada sam bio mali govorio da u košarci postoje samo dve pozicije - ili si na terenu ili si van njega. Ako trenutno ne igram peticu, onda sam van terena, jer imamo mnogo igrača na četvorci, a dosta momaka je povređeno. Pošto su Izundu i Motli odsutni, potreban nam je neko na petici. Srećan sam što mogu da preuzmem tu ulogu jer znam koliko sam talentovan."

Navijači Zvezde imaju razloga za optimizam?

Crveno-beli su u dobrom ritmu, a Boldvin želi da nastavi da napreduje i pronađe kontinuitet u svojim igrama. Ipak, Amerikanac ne želi da se opterećuje velikim obećanjima, već ističe da je najvažnije da svakog dana donosi pravu energiju i radi ono što se od njega očekuje.

"Samo želim da ostanem u sadašnjem trenutku. Ne želim da postavljam sebi očekivanja koja prevazilaze moje mogućnosti. Znam kakav sam igrač, znam kakav moram da budem i kakvu energiju moram da donosim iz dana u dan. Dokle god budem tako radio, nastaviću da napredujem."

Boldvin je tako poslao jasnu poruku da veruje u sebe i svoje mogućnosti, ali i da je spreman da se prilagodi potrebama ekipe. Uoči večitog derbija, Crvena zvezda dobija još jedan razlog da veruje da bi američko pojačanje moglo da ima sve značajniju ulogu u nastavku sezone.

Kurir sport/Sport klub