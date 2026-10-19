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Lacio je kao gost pobedio Juventus na "Alijanc stadionu" u Torinu i tako je zadržao deobu prve pozicije pošto, baš kao i Inter, ima 19 bodova.

Utakmica je završena rezultatom 0:3, a meč je, između ostalog, obeležila tuča navijača.

Sukob se dogodio u prvim redovima tribina, zbog čega je sudija Davide Masa morao nakratko da prekine utakmicu. Redari su odmah reagovali i pokušali da razdvoje učesnike incidenta.

U smirivanje situacije uključili su se i Daglas Luiz i Veston Mekeni, fudbaleri Juventusa, koji su prišli tribini i probali da utiču na to da se haos što pre zaustavi. Učesnici tuče potom su udaljeni sa stadiona, dok je medicinska ekipa pružila pomoć povređenima.

Prekid je trajao nekoliko minuta, nakon čega je meč nastavljen.

Pogledajte kako je to izgledalo:

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Bonus video:

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Tuča navijača split Izvor: Kurir