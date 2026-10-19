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Nekadašnji srpski fudbalski reprezentativac osuđen je u Belgiji na pet godina zatvora zbog umešanosti u organizovanu proizvodnju kanabisa i marihuane.

Kazna će se u potpunosti izvršavati uslovno, dok mu je sud izrekao i meru oduzimanja imovinske koristi u vrednosti od čak 500.000 evra.

Slučaj je otkriven u novembru 2023. godine, kada je policija pronašla dve velike plantaže kanabisa u kućama na području belgijskih gradova Arlona i Nešatoa.

Na prvoj lokaciji, u Fušu, istražitelji su pronašli 928 stabljika kanabisa i 17 kilograma marihuane, dok je na drugoj, u Petivuaru, otkriveno još 950 stabljika.

Istragom su kao odgovorni za organizaciju proizvodnje identifikovana dvojica muškaraca sa holandskim državljanstvom, među kojima je prema navodu relevantnih medija i nekadašnji srpski fudbalski reprezentativac, koji je tokom karijere nastupao i u Holandiji i Engleskoj.

Narko bos

Prema procenama istražitelja, proizvodnja i prodaja kanabisa mogle su da donesu zaradu veću od tri miliona evra. Tužilaštvo je istaklo da nije reč o ljudima koji su imali samo sporedne uloge, već o osobama koje su učestvovale u svim fazama posla – od finansijskog planiranja i nabavke opreme do uzgoja i berbe.

„Ovde zaista govorimo o profesionalno organizovanom poslu, od početka do kraja, čiji je cilj bio snabdevanje kriminalnih organizacija“, izjavio je zamenik javnog tužioca tokom izlaganja optužnice 17. septembra pred Krivičnim sudom u Nešatou.

Prizali proizvodnju, ne i trgovinu

Dvojica optuženih priznala su umešanost u uzgoj kanabisa, ali su negirala da su organizovala trgovinu drogom.

Ipak, sud je obojicu osudio na po pet godina zatvora, uz potpuno uslovno izvršenje kazne. Uz to, svakom je naloženo oduzimanje imovinske koristi u vrednosti od 500.000 evra, što ukupno iznosi milion evra.