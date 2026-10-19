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U Top 10 je bilo promena, a na trećem mestu je ostao Karlos Alkaraz. Iza njega su Ben Šelton i Danil Medvedev, zatim Flavio Koboli i Feliks Ože-Alijasim.

Prvih 10 na listi čine još Aleks de Minor, Frensis Tijafo i Artur Fis.

Aleksandar Zverev, šampion sa dijabetesom Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Frank Franklin II/AP, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Kada je reč o srpskim teniserima, Novak Đoković je ispao iz Top 10 i sada je na 12. mestu, Miomir Kecmanović je napredovao četiri mesta i sada je 57, Hamad Međedović je napredovao dva mesta, dok je Laslo Đere napravio skok od čak 43 pozicije.

ATP lista:

  1. Janik Siner (Italija) 10.950
  2. Aleksander Zverev (Nemačka) 10.070
  3. Karlos Alkaraz (Španija) 5.610
  4. Ben Šelton (SAD) 4.720
  5. Danil Medvedev (Rusija) 3.660
  6. Flavio Koboli (Italija) 3.640
  7. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.590
  8. Aleks de Minor (Australija) 3.430
  9. Frensis Tijafo (SAD) 3.380
  10. Artur Fis (Francuska) 3.325

.....

12. Novak Đoković 3.090

57. Miomir Kecmanović 930

76. Hamad Međedović 764

136. Laslo Đere 412

162. Dušan Lajović 353

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Rafael Nadal - govor/ Australijan open  Izvor: Twitter/@AustralianOpen