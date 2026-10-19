Italijan Janik Siner je i dalje prvi na ATP listi ispred Aleksandera Zvereva.
ATP LISTA
ZVEREV I DALJE IZA SINERA! Promene u Top 10, Srbin napravio veliki skok
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U Top 10 je bilo promena, a na trećem mestu je ostao Karlos Alkaraz. Iza njega su Ben Šelton i Danil Medvedev, zatim Flavio Koboli i Feliks Ože-Alijasim.
Prvih 10 na listi čine još Aleks de Minor, Frensis Tijafo i Artur Fis.
Aleksandar Zverev, šampion sa dijabetesom Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Frank Franklin II/AP, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia
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Kada je reč o srpskim teniserima, Novak Đoković je ispao iz Top 10 i sada je na 12. mestu, Miomir Kecmanović je napredovao četiri mesta i sada je 57, Hamad Međedović je napredovao dva mesta, dok je Laslo Đere napravio skok od čak 43 pozicije.
ATP lista:
- Janik Siner (Italija) 10.950
- Aleksander Zverev (Nemačka) 10.070
- Karlos Alkaraz (Španija) 5.610
- Ben Šelton (SAD) 4.720
- Danil Medvedev (Rusija) 3.660
- Flavio Koboli (Italija) 3.640
- Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.590
- Aleks de Minor (Australija) 3.430
- Frensis Tijafo (SAD) 3.380
- Artur Fis (Francuska) 3.325
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12. Novak Đoković 3.090
57. Miomir Kecmanović 930
76. Hamad Međedović 764
136. Laslo Đere 412
162. Dušan Lajović 353
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