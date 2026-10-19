U Top 10 je bilo promena, a na trećem mestu je ostao Karlos Alkaraz. Iza njega su Ben Šelton i Danil Medvedev, zatim Flavio Koboli i Feliks Ože-Alijasim.

Kada je reč o srpskim teniserima, Novak Đoković je ispao iz Top 10 i sada je na 12. mestu, Miomir Kecmanović je napredovao četiri mesta i sada je 57, Hamad Međedović je napredovao dva mesta, dok je Laslo Đere napravio skok od čak 43 pozicije.