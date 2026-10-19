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Deni Avdija, sin legendarnog košarkaša Crvene zvezde Zufera Avdije, spreman je da započne svoju sedmu NBA sezonu nakon što je prethodna bila ubedljivo najbolja za njega.

Avdija je na 66 odigranih utakmica za Trejlblejzerse beležio 24,2 poena, uz 6,9 skokova i 6,7 asistencija po utakmici.

Želi da bude još bolji

Sada je istakao da želi da napreduje, pre svega u odbrani.



"Moj plan je da postanem još bolji defanzivac, pogotovo ove godine. Hoću da budem sjajan na obe strane terena. Mi smo jako raznovrsna ekipa, imamo mnogo igrača koji igraju na više pozicija i možemo da napadnemo obruč veoma lako. Možemo da igramo i odbranu kao retko ko. Smatram da smo mentalno svi na istom mestu, ali je sada teret i na trenerskom osoblju koji moraju da nas stave u poziciju da pokažemo najbolje što umemo", rekao je Avdija.

Portland je prošao kroz određene promene. Novi trener je Majak Nori, a u klubu je sada Dža Morent koji je stigao iz Memfisa. U ekipi su još Demijan Lilard, Džru Holidej, Tumani Kamara...

1/4 Vidi galeriju Finiks - Portland, plej-in NBA lige Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Trejlblejzersi su u predsezoni ostvarili dve pobede uz dva poraza, a stigli su i da odigraju prijateljsku utakmicu protiv London Lajonsa u kojoj su ubedljivo pobedili.

NBA sezonu će otvoriti u noći između srede i četvrtka utakmicom protiv Finiksa.

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