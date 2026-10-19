SABALENKA ZAOSTAJE, NAJBOLJA SRPKINJA NAPREDOVALA! Teodora skočila, Sabalenka i dalje druga
Srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za pet pozicija i na WTA listi zauzima 144. mesto.
Kostović je 144. teniserka sveta sa 506 bodova.
Od ostalih srpskih teniserki, Mia Ristić je pala za dva mesta i sada je 185, Lola Radivojević je pala za 32 mesta i sada je na 292. poziciji, dok je Olga Danilović pokvarila svoj plasman za 69 mesta i trenutno je 400. igračica sveta.
Unutar prvih 10 mesta na WTA listi nije bilo promena. Prva je i dalje Kazahstanka Elena Ribakina 9.196 bodom, ispred drugoplasirane Arine Sabalenke iz Belorusije sa 7.550 bodova i trećeplasirane Mire Andrejeve iz Rusije sa 6.306 bodova.
Najveći napredak ostvarila je Britanka Sonaj Kortal, koja se popela za 121. mesto i sada je 49. teniserka sveta.
WTA lista:
- Elena Ribakina (Kazahstan) 9.196
- Arina Sabalenka (Belorusija) 7.550
- Mira Andrejeva (Rusija) 6.306
- Džesika Pegula (SAD) 6.235
- Koko Gof (SAD) 5.974
- Elina Svitolina (Ukrajina) 5.229
- Karolina Muhova (Češka) 4.833
- Linada Noskova (Češka( 4.678
- Iga Švjontek (Poljska) 4.389
- Marta Kostjuk (Ukrajina) 3.920
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144. Teodora Kostović 506
185. Mia Ristić 418
292. Lola Radivojević 244
400. Olga Danilović 154
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