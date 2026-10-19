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Srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za pet pozicija i na WTA listi zauzima 144. mesto.

Kostović je 144. teniserka sveta sa 506 bodova.

Od ostalih srpskih teniserki, Mia Ristić je pala za dva mesta i sada je 185, Lola Radivojević je pala za 32 mesta i sada je na 292. poziciji, dok je Olga Danilović pokvarila svoj plasman za 69 mesta i trenutno je 400. igračica sveta.

Unutar prvih 10 mesta na WTA listi nije bilo promena. Prva je i dalje Kazahstanka Elena Ribakina 9.196 bodom, ispred drugoplasirane Arine Sabalenke iz Belorusije sa 7.550 bodova i trećeplasirane Mire Andrejeve iz Rusije sa 6.306 bodova.

1/10 Vidi galeriju Arina Sabalenka u Grčkoj na moru Foto: Printskrin/Instagram

Najveći napredak ostvarila je Britanka Sonaj Kortal, koja se popela za 121. mesto i sada je 49. teniserka sveta.

WTA lista: Elena Ribakina (Kazahstan) 9.196 Arina Sabalenka (Belorusija) 7.550 Mira Andrejeva (Rusija) 6.306 Džesika Pegula (SAD) 6.235 Koko Gof (SAD) 5.974 Elina Svitolina (Ukrajina) 5.229 Karolina Muhova (Češka) 4.833 Linada Noskova (Češka( 4.678 Iga Švjontek (Poljska) 4.389 Marta Kostjuk (Ukrajina) 3.920

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144. Teodora Kostović 506

185. Mia Ristić 418

292. Lola Radivojević 244

400. Olga Danilović 154

Bonus video: