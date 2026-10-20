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Mladi srpski fudbalski stručnjak, Radomir Koković, mogao bi da napravi veliki korak u trenerskoj karijeri!

Zapaženi rezultati na klupi pančevačkog Železničara nisu prošli nezapaženo, a prema navodima španskih medija, mladi srpski stručnjak nalazi se među kandidatima za novog trenera Las Palmasa!

Vest je dodatno dobila na težini samo nekoliko dana nakon što je Železničar savladao Partizan rezultatom 1:0. Ekipa iz Pančeva ostvarila je veliki trijumf, a Kokovićevo ime sada se pominje i u kontekstu mogućeg angažmana u španskom fudbalu.

1/8 Vidi galeriju Trener Železničara iz Pančeva - Radomir Koković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, FK Železničar Pančevo

Španci prate Kokovića

Kako je preneo španski novinar Anhel Garsija iz "Cazurreanda", rukovodstvo Las Palmasa razmatra srpskog stručnjaka u potrazi za novim rešenjem na klupi. Informaciju je preneo i portal koji prati klub sa Kanarskih ostrva.

Las Palmas je u potrazi za trenerom nakon prekida saradnje sa Rubenom de la Barerom, a među imenima koja se dovode u vezu sa upražnjenom pozicijom našao se i Koković.

Ipak, za sada nema zvanične potvrde da je srpski trener prvi izbor španskog kluba. Njegovo ime jeste u opticaju, ali ostaje da se vidi da li će interesovanje prerasti u konkretnu ponudu.

Od Pančeva do Španije?

Koković je pažnju domaće fudbalske javnosti privukao radom u Železničaru, a pobeda nad Partizanom dodatno je skrenula pažnju na ekipu iz Pančeva. Eventualni odlazak u Španiju predstavljao bi značajan korak u njegovoj karijeri i priliku za rad u drugačijem fudbalskom okruženju.

Da li će Koković zaista dobiti priliku da se oproba u španskom fudbalu ili će nastaviti posao u Pančevu, pokazaće naredni dani. Za sada je jasno jedno - njegovo ime stiglo je do Španije, a priča o mogućem angažmanu u Las Palmasu tek treba da dobije rasplet.