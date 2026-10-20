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Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Ivica Tucak, vodi ovaj tim još od 2012. godine, a u bogatoj karijeri nedostaje mu samo jedno - olimpijsko zlato. Na tom putu uvek mu je stajala reprezentacija Srbije, koja je dominantno osvojila tri uzastopna zlatna odličja na Olimpijskim igrama, uključujući i dve pobede u samom finalu upravo protiv Hrvatske.

Unatoč tim porazima, Tucak je ostao na kormilu i sada procenjuje da bi naredne Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine mogle biti idealna prilika za najviše postolje. Hrvatska računa i na trenutnu duboku krizu u srpskom vaterpolu. Podsećanja radi, čak 12 reprezentativaca Srbije trenutno ne nastupa za nacionalni tim zbog sukoba sa novim predsednikom VSS-a Slobodnim Sorom i smene dosadašnjeg selektora Uroša Stevanovića, a rasplet situacije se još ne nazire.

U takvim okolnostima, Vaterpolo savez Hrvatske preduzima sve kako bi formirao što jači sastav, a u fokus je došao i dovođenje ključnog igrača iz druge reprezentacije.

Spor sa Australijom oko Luka Pavilarda

Na meti Hrvatske našao se australijski vaterpolista Luk Pavilard (30). Iako je u pregovorima sa Hrvatima već neko vreme, prelazak je usporila administrativna procedura. Vaterpolo savez Australije, nezadovoljan potezom svog igrača, nastoji da ospori i blokira promenu sportskog državljanstva.

1/5 Vidi galeriju Luk Pavilard Foto: Andreas SOLARO / AFP / Profimedia, Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Pavilard po majci, koja je poreklom iz Osijeka, ima pravo na hrvatsko državljanstvo te je pre nekoliko meseci pokrenuo postupak kako bi stekao pravo nastupa za popularne "Barakude".

Međutim, pravila krovne organizacije World Aquatics nalažu da igrač nakon promene državljanstva mora provesti najmanje 12 meseci igrajući u zemlji za koju želi da nastupa. Zbog toga se Pavilard u junu pridružio zagrebačkoj Mladosti, pa bi pravo nastupa trebalo da stekne od jula naredne godine - tačno godinu dana uoči Olimpijskih igara.

Australijanci prave opstrukcije, Tucak optimističan

Hrvatski selektor ne krije da administracija pravi neočekivane prepreke.

"Preduzimamo sve korake kako bismo ubrzali proceduru. Pavilard je u januaru nastupio za Australiju na prijateljskom meču protiv SAD, ali pošto je reč o nezvaničnoj utakmici, to ne bi smelo da utiče na proces. Ipak, Savez Australije pokušava da nam stvori probleme i osporava ceo slučaj, iako mi nije jasno zašto", izjavio je Tucak.

Selektor Hrvatske ističe da je dokumentacija čista i da je poreklo po majci ključni argument.

"Verujem da bi mogao da debituje već u januaru, a ako ne tada, sigurno na Svetskom prvenstvu. Radi se o vrhunskom igraču i izuzetnom momku koji nam donosi kvalitet više. Igrači lewe ruke takvog formata su izuzetno retki na svetskom nivou", zaključio je Tucak.

Foto: Starsport©

Nastavak prakse naturalizacije

Nacionalizacija stranih igrača nije novina u svetu vaterpola. Ukoliko postupak bude uspešno okončan, Pavilard će postati četvrti inostrani vaterpolista koji je zaigrao za Hrvatsku. Pre njega, tu kapicu su nosili Španac Ćavi Garsija, kao i Ruski igrači Konstantin Harkov i Andrej Bjelofastov, koji za razliku od Pavilarda nisu imali nikakve porodične veze sa Hrvatskom.

Ivica Tucak - životna priča

Ivica Tucak iza sebe ima zanimljivu životnu priču koju možete pročitati u nastavku teksta...

Bivši vaterpolista i dugogodišnji selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Ivica Tucak, početkom 90-ih potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, međutim, kada je počeo rat u Jugoslaviji odlučio je da prekine saradnju sa beogradskim klubom i napusti Srbiju.

Jednom prilikom hrvatski stručnjak je otrkio da se nikada nije pokajao zbog te odluke i da bi i danas isto postupio.

''Hronologija je vrlo jednostavna. Ja sam potpisao ugovor za Zvezdu pred rat, na poziv trenera Nikole Stamenića koji me je trenirao u repreznetaciji Jugoslavije. Tada je Zvezda pokušala, a kasnije je i uspela da napravi velik tim. Otišao sam na njegov poziv, sa željom da napravim napredak u karijeri, međutim rat je to sve prekinuo'', ispričao je Tucak pre nekoliko godina tokom gostovanja u podkastu "Inkubator", prisećajući se tog dela svoje karijere.

1/11 Vidi galeriju Ivica Tucak Foto: Bozidar Vukicevic / imago sportfotodienst / Profimedia, David Damnjanovic / Pixel Media / Profimedia, Insidefoto / ddp USA / Profimedia

Vratio se u Šibenik i kasnije priključio ratu

"Nakon godinu dana, u maju te 1991. godine, pokupio sam se i iz Beograda se vratio u Šibenik. Bio sam u Šibeniku tokom leta, kratko otišao da igram u Švajcarskoj, vratio se i tad više nije bilo izbora sem uzeti pušku u ruke i učestvovati u ratu. Ako me pitate, ponosan sam i na jednu i na drugu epizodu. Zvezda nije bila moja ljubav, niti ja navijam za Zvezdu, ali je to tad bio iskorak u mojoj karijeri. Bilo mi je divno tada, bila je to dobra ekipa i divno sam se osećao u Beogradu. Ali, ponavljam, čim su počele te lude godine raskinuo sam sjajan četvorogodišnji ugovor", objasnio je svoj potez Tucak i nastavio:

"Ono što je bitno... Ja sam živeo u Šibeniku, koji je bio pod opsadom i bombama. Ideš na trening u zatvoreni bazen, pa si sutra u skloništu... Bilo je teško trpeti. Da se sutra opet desi tako nešto, ja bih opet uzeo pušku i branio svoj dom i svoj grad! Rekao sam, postoji razlika između napadanja bilo koga i odbrane nečeg što je tvoje. Napadati nikad u životu, braniti uvek".

Foto: Sanjin Strukic / Pixel Media / Profimedia

Porodična tragedija

Život proslavljenog Hrvata obeležila je jedna stravična porodična tragedija, pošto su on i supruga Marijana 2005. godine izgubili troipogodišnju kćerku Tenu. Na nju je na terasi jednog kafića u Šibeniku pao automat sa igračkama i zadobila je teške povrede glave od kojih nije uspela da se oporavi. Tucak ne voli puno da priča o tome...

"To je isključivo moja priča, ne volim o tome da govorim. To je samo moja tragedija i tragedija moje supruge, naša zajednička. Zašto se to moralo dogoditi i zašto na tako bizaran način, na to nema odgovora. Bilo je to jedno najlepše i najdivnije, ma zaista najpametnije dete na svijetu. Samo oni koji su takvo što proživeli, znaju o čemu pričam. Osećao sam se kao da neko s mene kida živo meso. To je stanje takvog šoka u kojem čovek ne razumije ništa, buđenja nakon toga su bolna, nešto su najbolnije što čovek može da doživi. Prošlo je dosta vremena, ali dan-danas to ne mogu u potpunosti osvestiti, zašto se to moralo dogoditi?!", rekao je u jednom intervjuu Tucak.

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