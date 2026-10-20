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Interova omladinska škola iznedrila je braću Aleksandra i Filipa Stankovića, sinove Dejana Stankovića.

Dok Aleksandar Stanković čeka na šansu u Interu, dotle njegov stariji brat Filip Stanković fantastično brani za Veneciju.

Filip Stanković golman Venecije Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Inter skautira

Kako piše italijanski dnevnik i portal "Tuttosport", u Interu pažljivo prate razvoj Filipa Stankovića, koji je nakon odlaska iz kluba uspeo da se nametne kao prva opcija u Veneciji. Njegove odbrane, sigurnost među stativama i sve veća uloga u ekipi ponovo su ga stavili na radar kluba u kojem je ponikao. Sportski direktor Intera Pjero Auzilio i njegov saradnik Dario Bakin pomno skautiraju mladog golmana.

Filip Stanković stigao je prošle godine u Veneciju iz Intera, tačnije otkupljen je za nešto manje od 2.000.000 evra. Posebno se istakao u Seriji B, gde je upisao čak 16 utakmica bez primljenog gola, dok je pažnju na sebe ponovo skrenuo i u duelu sa Napolijem, kada je odbranio penal Kevinu De Brujneu.

1/8 Vidi galeriju Filip Stanković Foto: Printskrin/Instagram

Povratak u Milano

Inter želi da proceni koliko je napredovao Filip Stanković i može li u narednim godinama dobiti značajniju ulogu u ekipi. Prema navodima italijanskog lista, jedna od mogućnosti jeste njegov povratak u Inter, nakon čega bi ponovo mogao otići na pozajmicu.

U Interu, čini se, ne žele da žure sa konačnom odlukom o budućnosti Filipa Stankovića. Klub bi mogao da sačeka leto 2028. godine, kada bi ponovo procenio njegov status i odlučio da li je spreman da postane deo prvog tima.

Filip Stanković slavi pobedu Venecije nad Napolijem Foto: Mattia Radoni / Zuma Press / Profimedia

Dve opcije za Inter

Jedna od opcija jeste da Stanković tada preuzme ulogu rezervnog golmana, čime bi postao deo seniorske ekipe i bio na raspolaganju stručnom štabu tokom cele sezone. Ipak, Interu ne isključuju mogućnost da čuvar mreže srpske reprezenatcije u budućnosti dobije značajniju ulogu.

Stankovićeva budućnost tako bi mogla biti povezana sa dugoročnim planovima milanskog velikana na golmanskoj poziciji. Trenutno, prvi golman Intera je Španac Đozep Martinez, a njegove rezerve domaći čuvari mreže Ivan Provedel i Rafael De Đenaro.