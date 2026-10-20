DVA STANKOVIĆA U INTERU? DA, IZVODLJIVO JE: Velikan iz Milana veruje u Dejanove sinove!
Interova omladinska škola iznedrila je braću Aleksandra i Filipa Stankovića, sinove Dejana Stankovića.
Dok Aleksandar Stanković čeka na šansu u Interu, dotle njegov stariji brat Filip Stanković fantastično brani za Veneciju.
Inter skautira
Kako piše italijanski dnevnik i portal "Tuttosport", u Interu pažljivo prate razvoj Filipa Stankovića, koji je nakon odlaska iz kluba uspeo da se nametne kao prva opcija u Veneciji. Njegove odbrane, sigurnost među stativama i sve veća uloga u ekipi ponovo su ga stavili na radar kluba u kojem je ponikao. Sportski direktor Intera Pjero Auzilio i njegov saradnik Dario Bakin pomno skautiraju mladog golmana.
Filip Stanković stigao je prošle godine u Veneciju iz Intera, tačnije otkupljen je za nešto manje od 2.000.000 evra. Posebno se istakao u Seriji B, gde je upisao čak 16 utakmica bez primljenog gola, dok je pažnju na sebe ponovo skrenuo i u duelu sa Napolijem, kada je odbranio penal Kevinu De Brujneu.
Povratak u Milano
Inter želi da proceni koliko je napredovao Filip Stanković i može li u narednim godinama dobiti značajniju ulogu u ekipi. Prema navodima italijanskog lista, jedna od mogućnosti jeste njegov povratak u Inter, nakon čega bi ponovo mogao otići na pozajmicu.
U Interu, čini se, ne žele da žure sa konačnom odlukom o budućnosti Filipa Stankovića. Klub bi mogao da sačeka leto 2028. godine, kada bi ponovo procenio njegov status i odlučio da li je spreman da postane deo prvog tima.
Dve opcije za Inter
Jedna od opcija jeste da Stanković tada preuzme ulogu rezervnog golmana, čime bi postao deo seniorske ekipe i bio na raspolaganju stručnom štabu tokom cele sezone. Ipak, Interu ne isključuju mogućnost da čuvar mreže srpske reprezenatcije u budućnosti dobije značajniju ulogu.
Stankovićeva budućnost tako bi mogla biti povezana sa dugoročnim planovima milanskog velikana na golmanskoj poziciji. Trenutno, prvi golman Intera je Španac Đozep Martinez, a njegove rezerve domaći čuvari mreže Ivan Provedel i Rafael De Đenaro.