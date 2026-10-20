Pored fudbalera koji su se borili za svaku loptu, u centar pažnje dospeo je i glavni sudija ovog meča - Miroslav Matić, koji je, po oceni svih koji su derbi gledali, utakmicu odsudio za čistu desetku! Posle spornih situacija na mečevima Železničar - Partizan i Novi Pazar - IMT , gde su se ljudi iz Humske i Pazara žalili na suđenje, što je nažalost postala praksa kod mnogih klubova iz kola u kolo kada je srpski fudbal u pitanju, ovo je pozitivan primer da neki arbitar dođe u centar pažnje tako što je sve držao pod kontrolom!

- Odavno nisam prisustvovao utakmici koja je završena 0:0, a da su obe ekipe izašle zadovoljne sa terena. Odlična utakmica i imali smo doktorsko suđenje Matića iz Loznice. Doktorsko suđenje! Čovek koji je, u desetoj sekundi, nesvirajući jedan faul, i naravno sve vreme komunicirajući sa akterima na terenu, rekao da će puštati da se igra fudbal. Da neće suditi te jauke, kukanja, izmišljene faulove i tako dalje... I držao se kriterijuma! On jeste pogrešio par puta jer je borba bila žustra, ali je toliko uticao svojim suđenjem na kvalitet utakmice da sam ja oduševljen! Njegova komunikacija sa klupom u par situacija... Čak se u jednom momentu, kada je igrač o kom se najviše komentariše i priča, kapiten Radničkog Simeunović, nešto kukao, Matić i prodrao i rekao da neće suditi takve faulove! I stvarno, na obe strane ujednačen kriterijum i mislim da je stvarno pokazao kvalitet. Kasnije sam gledao jednu utakmicu Super lige, neću spominjati koju, gde sam video antipod tog suđenja i gde sam video sudiju koji ni po figuri, ni po suđenju, ni po odlukama, ni po čemu, ne pripada tome! A, jedan dečko koji fenomenalno sudi je rang ispod njega! Da podsetim da je Matić sudija Prve lige Srbije - rekao je Nemanja Nešić iz "Užice Podkasta".