UČITE! Radomir Koković pokazuje svima u Srbiji kako treba da izgleda moderan fudbal
- Radomir Koković je za godinu i po dana u Železničaru napravio ozbiljnu priču i nametnuo moderan, hrabar stil igre.
- Pančevci pod njegovim vođstvom igraju napadački, sa visokim presingom i brzom tranzicijom, uz istorijske rezultate u Superligi.
- Njegov rad privukao je pažnju Zvezde, Partizana, Vojvodine i španskog Las Palmasa.
Došao je tiho, bez previše pompe. Dobio odrešene ruke i radio u miru i organizovanom klubu. Uveren u svoju fudbalsku viziju. Od 4. marta 2025. do danas napravio je ozbiljnu fudbalsku priču.
Radomir Koković prevodi novu generaciju mladih srpskih trenera. Početak: više nego obećava. Sve ono što je za godinu i po dana uradio u Železničaru govori nam da 42-godišnji Kraljevčanin kuca na vrata velike trenerske karijere.
Pod njegovim vodstvom, Pančevci ne samo da beleže istorijske rezultate, već igraju moderan, hrabar i atipičan fudbal koji izdvaja njegov tim u domaćem prvenstvu.
Dok se mnogi timovi u Superligi oslanjaju na defanzivu i opreznost protiv favorita, Kokovićeva filozofija se temelji na napadačkom pristupu, visokom presingu i brzoj tranziciji. Njegov ekipa se ne prilagođava rivalu, već teži da diktira tempo bez obzira na to ko se nalazi sa druge strane terena.
Železničar pod njegovom palicom teži da dominira u posedu, stvara veliki broj prilika i igra atraktivno. To vide svi. Prepoznali su to i čelnici Zvezde, Partizana i Vojvodina, pa ja u određenim mometima postojala ideja da dovedu Kokovića u svoje jato. On se odlučio da strategiju: strpljivo, polako, korak po korak.
Naravno, brzo se kvalitet prepozna i van granica naše države, pa je tako već Las Palmas bacio udicu ka Kokoviću. Videćemo u narednim danima odgovor na tu ponudu, ali je izvesno za mladi stručnjak neće brzati i ulaziti u priču "preko noći". Njegova vizija zahteva vreme i razumevanja. To je dobio u Pančevu i sada svi ubiraju plodove toga.
Bili su sjajni protiv Brage, odigrali vrhunski meč protiv Zvezde, potpuno nadigrali Partizan, dali pet komada Radniku za poluvreme... Sve s pečatom: Koković.