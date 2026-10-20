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Došao je tiho, bez previše pompe. Dobio odrešene ruke i radio u miru i organizovanom klubu. Uveren u svoju fudbalsku viziju. Od 4. marta 2025. do danas napravio je ozbiljnu fudbalsku priču.

Radomir Koković prevodi novu generaciju mladih srpskih trenera. Početak: više nego obećava. Sve ono što je za godinu i po dana uradio u Železničaru govori nam da 42-godišnji Kraljevčanin kuca na vrata velike trenerske karijere.

Pod njegovim vodstvom, Pančevci ne samo da beleže istorijske rezultate, već igraju moderan, hrabar i atipičan fudbal koji izdvaja njegov tim u domaćem prvenstvu.

1/21 Vidi galeriju FK Železničar - FK Partizan, Super liga Srbije 18.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dok se mnogi timovi u Superligi oslanjaju na defanzivu i opreznost protiv favorita, Kokovićeva filozofija se temelji na napadačkom pristupu, visokom presingu i brzoj tranziciji. Njegov ekipa se ne prilagođava rivalu, već teži da diktira tempo bez obzira na to ko se nalazi sa druge strane terena.

Železničar pod njegovom palicom teži da dominira u posedu, stvara veliki broj prilika i igra atraktivno. To vide svi. Prepoznali su to i čelnici Zvezde, Partizana i Vojvodina, pa ja u određenim mometima postojala ideja da dovedu Kokovića u svoje jato. On se odlučio da strategiju: strpljivo, polako, korak po korak.

1/8 Vidi galeriju Trener Železničara iz Pančeva - Radomir Koković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, FK Železničar Pančevo

Naravno, brzo se kvalitet prepozna i van granica naše države, pa je tako već Las Palmas bacio udicu ka Kokoviću. Videćemo u narednim danima odgovor na tu ponudu, ali je izvesno za mladi stručnjak neće brzati i ulaziti u priču "preko noći". Njegova vizija zahteva vreme i razumevanja. To je dobio u Pančevu i sada svi ubiraju plodove toga.

Bili su sjajni protiv Brage, odigrali vrhunski meč protiv Zvezde, potpuno nadigrali Partizan, dali pet komada Radniku za poluvreme... Sve s pečatom: Koković.