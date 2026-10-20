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Šeik Mansur bin Zajed Al Nahjan, vlasnik Mančester sitija, ponovo se našao u centru pažnje, pošto su u javnost isplivali novi detalji jednog od najvećih finansijskih skandala na svetu!

Dok se engleski fudbalski gigant suočava sa ozbiljnim pravnim izazovima, ponovo je u fokusu afera „1MDB“, jedan od najvećih finansijskih skandala u istoriji, čije su posledice pogodile i ljude iz samog vrha vlasti Abu Dabija.

1/5 Vidi galeriju Mansur bin Zajed Al Nahjan Foto: Hasan BARGASH / AFP / Profimedia, Paul ELLIS / AFP / Profimedia, Hamad AL-KAABI / AFP / Profimedia

U središtu priče nalazi se i luksuzna superjahta "Topaz", dugačka čak 147 metara, sa osam paluba i dva helidroma. Plovilo koje je svojevremeno važilo za jedno od najimpresivnijih na svetu povezano je sa transakcijama koje su istražitelji dovodili u vezu sa skandalom "1MDB". Prema ranijim nalazima, više od 160 miliona dolara bilo je namenjeno za izgradnju jahte, a novac je praćen do kompanije "Oceanus Maritime Limited".

Jahta je postala simbol neverovatnog luksuza u vreme kada je Mansurovo fudbalsko carstvo bilo na vrhuncu. Mančester siti je 2012. godine prvi put osvojio Premijer ligu, a dve godine kasnije, tokom Svetskog prvenstva u Brazilu, na „Topazu“ su organizovane raskošne zabave. Međutim, iza blještavila skupocenog plovila pojavila se priča o jednom od najvećih međunarodnih finansijskih skandala.

Milijarde, tajni tokovi novca i ljudi iza rešetaka

Afera "1MDB" izbila je zbog sumnji da su milijarde dolara iz malezijskog državnog investicionog fonda nezakonito izvučene i preusmeravane kroz međunarodnu mrežu računa i kompanija. U slučaju su učestvovali brojni finansijeri i visoki zvaničnici, a među najpoznatijim imenima našli su se bivši malezijski premijer Nadžib Razak i finansijer Džo Lou.

Prema izveštavanju "Njujork tajmsa", ime šeika Mansura pojavilo se u dokumentima povezanim sa slučajem. Američki istražitelji navodno su ga označili kao jednog od "saučesnika", a transakcije povezane sa izgradnjom njegove jahte bile su deo šire istrage o kretanju novca.

Ipak, važno je naglasiti da Mansur nikada nije optužen za krivično delo u ovom slučaju, niti je protiv njega podignuta optužnica. Međutim, njegovo ime pominjano je u dokumentima i iskazima povezanim sa istragom.

Za razliku od njega, dvojica nekadašnjih visokih rukovodilaca iz Abu Dabija, Mohamed al Huseini i Hadem al Kubaisi, osuđeni su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Al Kubaisi je dobio 15 godina zatvora, a Al Huseini deset godina, zbog zloupotrebe položaja i nezakonitog prisvajanja sredstava. Bivši malezijski premijer Nadžib Razak takođe je osuđen u vezi sa aferom "1MDB".

Finansijer Džo Lou, za koga istražitelji veruju da je imao ključnu ulogu u čitavoj operaciji, i dalje je nedostupan pravosudnim organima.

"Napravili su od mene žrtvenog jarca"

Al Kubaisi je ranije, u intervjuu za "Volstrit džornal" iz zatvora, tvrdio da su vlasti Abu Dabija svu odgovornost prebacile na njega.

"Sklopio sam ovaj posao, ali sam ga sklopio u ime vlade Abu Dabija. A sada sve svaljuju na mene", poručio je on.

U međuvremenu, državni fond IPIC, kojim je Mansur nekada rukovodio, ugašen je i uklopljen u novu strukturu. Skandal je tako ostavio posledice i na institucije koje su bile deo finansijskog sistema Abu Dabija.

Mansur nikada nije javno detaljno odgovorio na navode o svom imenu u dokumentima afere, navodi "Njujork tajms". Njegov slučaj zato ostaje predmet novinarskog interesovanja, ali bez krivične presude protiv njega.

Izgubio fond, ostao bez trona?

Posledice afere nisu se, prema pisanju američkog lista, ogledale samo u finansijama. Mansur je izgubio kontrolu nad IPIC-om, jednim od važnih delova svog poslovnog i političkog uticaja.

Dodatni udarac usledio je 2023. godine, kada je predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata i vladar Abu Dabija, Mohamed bin Zajed Al Nahjan, imenovao svog sina Halida za prestolonaslednika Abu Dabija. Mansur, njegov brat, nije izabran za tu poziciju.

U takvim okolnostima, Mančester siti ostao je jedna od najpoznatijih Mansurovih investicija i najvidljiviji simbol njegovog uticaja na svetskoj sceni. Zbog toga bi svaka ozbiljna kazna engleske Premijer lige protiv kluba mogla da ima velike posledice po njegov ugled.

Mančester siti se već duže vreme suočava sa ozbiljnim pravnim postupkom u vezi sa navodnim kršenjem finansijskih pravila Premijer lige. Klub osporava optužbe, a konačan ishod postupka i eventualne sankcije moraju se razlikovati od ranijih finansijskih afera koje se odnose na druge osobe i institucije.

"Njujork tajms" ocenjuje da bi eventualna ozbiljna kazna protiv Sitija predstavljala dodatni rizik za Mansurov ugled, što bi moglo da objasni intenzitet pravne borbe koju klub vodi.