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Srpski arbitar Nenad Minaković sudiće meč između fudbalera Šturma i Olimpika iz Marselja u Ligi Evrope, saopšteno je danas iz Evropske fudbalske unije (UEFA).

Kako je saopšteno, Minaković će u četvrtak od 18 i 45 u Gracu biti glavni arbitar meča u okviru trećeg kola Lige Evrope. Pomoćnici će mu biti Nikola Borović i Boško Božović, dok je Danilo Nikolić određen za četvrtog sudiju.

U VAR sobi glavni će biti Ivan Bebek iz Hrvatske, a Slovenac Matej Jug će mu asistirati.

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Saša Ilić posle Novog Pazara Izvor: MONDO