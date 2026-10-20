Srpski arbitar Nenad Minaković sudiće meč između fudbalera Šturma i Olimpika iz Marselja u Ligi Evrope , saopšteno je danas iz Evropske fudbalske unije (UEFA).

Kako je saopšteno, Minaković će u četvrtak od 18 i 45 u Gracu biti glavni arbitar meča u okviru trećeg kola Lige Evrope. Pomoćnici će mu biti Nikola Borović i Boško Božović, dok je Danilo Nikolić određen za četvrtog sudiju.