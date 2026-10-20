U četvrtak, Nenad Minaković će biti glavni arbitar meča Lige Evrope između Šturma i Olimpika iz Marselja.
Fudbal
PRAVAC GRAC: Minaković glavni na meču Lige Evrope!
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Srpski arbitar Nenad Minaković sudiće meč između fudbalera Šturma i Olimpika iz Marselja u Ligi Evrope, saopšteno je danas iz Evropske fudbalske unije (UEFA).
Kako je saopšteno, Minaković će u četvrtak od 18 i 45 u Gracu biti glavni arbitar meča u okviru trećeg kola Lige Evrope. Pomoćnici će mu biti Nikola Borović i Boško Božović, dok je Danilo Nikolić određen za četvrtog sudiju.
U VAR sobi glavni će biti Ivan Bebek iz Hrvatske, a Slovenac Matej Jug će mu asistirati.
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