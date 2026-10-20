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Denis Buzukja, američki MMA borac albanskog porekla, otpušten je iz UFC posle svega šest mečeva.

Poslednju borbu Denis Buzukja imao je 1. avgusta u Beogradu protiv Bogdana Grada, Rumuna sa austrijskim pasošem, u kojoj je poražen gušenjem u drugoj rundi.

Denis Buzukja i Bogdan Grad tokom borbe u UFC u Beogradu Foto: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

Jedna pobeda i pet poraza

Denis Buzukja nije impresionirao u UFC, jer je za šest borbi koliko je imao, ostvario samo jednu pobedu i imao čak pet poraza. U Beogradu je došao u centar pažnje dan pred borbu, na zvaničnom merenju, kada je provocirao srpsku publiku pokazivanjem albanskog dvoglavog orla.

Baš iz tog razloga, Bogdan Grad imao je neverovatnu podršku sa tribina, a i sam je nekoliko puta ponovio, da su srpski ljubitelji MMA svojim frenetičnim navijanjem iz njega izvukli poslednji atom snage i pomogli mu da pobedi Denisa Buzukju. Tada je sudija Džejson Hercog prekinuo borbu u drugoj rundi, na 4:33 minuta.

Bogdan Grad u akciji protiv Denisa Buzukje u Beogradu na UFC spektaklu 1. avgusta 2026. Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gnev beogradske publike

Dodatno je Buzukja navukao gnev publike, jer je u oktagon ušao ogrnut albanskom zastavom, iako je državljanin SAD. Publika ga je dočekala zvižducima i skandiranjem "Kosovo je Srbija", otvoreno podržavši njegovog rivala Bogdana Grada. Pre poraza od Rumuna sa austrijskim pasošem, Buzukja je 18. aprila nokautiran u prvoj rundi od strane Brazilca Marsija Barbose, posle samo 1 minuta i 20 sekundi.

U svojoj kasnijoj objavi na Instagramu, posle poraza, Denis Buzukja napisao je 9. avgusta da je ponosan na albansku kulturu i tradiciju, da je zastavu nosio mirno i s poštovanjem, a poruku je završio rečima: "Bog blagoslovio Ameriku. Bog blagoslovio Albaniju. Bog blagoslovio Srbiju." Istovremeno je ostao pri tvrdnji da nije predao meč.

1/7 Vidi galeriju Denis Buzukja Foto: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia, via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ugostio Grenela u Albaniji

Denis Buzukja rođen je 1. oktobra 1997. na Stejten Ajlendu u Njujorku, kao potomak albanske rimokatoličke porodice. U profesionalne MMA vode ušao je 2018. godine, a tada je sam sebi dao nadimak "The Great" (Veliki op.a.). Kao dete trenirao je karate, a kasnije se posvetio i drugim disciplinama, uključujući džudo, džiju-džicu i boks.

Buzukja je još 2023. rekao da mu cilj nije samo da stigne do UFC, već da postane šampion i više puta odbrani titulu. Njegov put do te ambicije bio je znatno teži nego što je zamišljao.

Ove godine, tačnije tokom leta bio je domaćin Ričardu Grenelu, američkom diplomati i bivšem izaslaniku predsednika SAD Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine. Pohvalio se zajedničkim fotografijama na društvenim mrežama sa Grenelom tokom letovanja na Jonskom moru.

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