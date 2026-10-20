PREŽIVEO TUMOR NA MOZGU I TEŠKU OPERACIJU, A SADA DOLAZI NA MARAKANU! UEFA poslala sudiju iz komšiluka na meč Zvezda - Kopenhagen: Prošao je kroz PRAVI PAKAO!
- Radu Petresku sudiće meč Crvene zvezde i Kopenhagena u Ligi konferencija, a biće mu drugi put na stadionu 'Rajko Mitić'.
- Rumunski arbitar je 2017. operisan zbog tumora na malom mozgu, posle čega se uspešno vratio suđenju i UEFA testovima.
Pravdu na meču Lige konferencija između Crvene zvezde i Kopenhagena (četvrtak, 18.45) deliće rumunski arbitar Radu Petresku. Ovo će mu biti drugi put da sudi na stadionu "Rajko Mitić", nakon što je pre godinu dana vodio duel crveno-belih i Seltika u Ligi Evrope.
Petresku iza sebe ima i veliku životnu borbu. Leti 2017. godine, posle utakmice u Estoniji, javio se lekaru zbog jake glavobolje, da bi mu na pregledima otkriven tumor na malom mozgu. Hitno je operisan u Bukureštu, a naknadne analize pokazale su da je reč o benignom tumoru.
Nakon teške operacije i dugog oporavka, uspeo je da prođe sve UEFA testove i vrati se suđenju. Rumunski mediji pisali su da je odmah po buđenju iz anestezije pitao lekare hoće li moći ponovo da iziđe na teren.
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