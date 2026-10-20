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Pravdu na meču Lige konferencija između Crvene zvezde i Kopenhagena (četvrtak, 18.45) deliće rumunski arbitar Radu Petresku. Ovo će mu biti drugi put da sudi na stadionu "Rajko Mitić", nakon što je pre godinu dana vodio duel crveno-belih i Seltika u Ligi Evrope.

Petresku iza sebe ima i veliku životnu borbu. Leti 2017. godine, posle utakmice u Estoniji, javio se lekaru zbog jake glavobolje, da bi mu na pregledima otkriven tumor na malom mozgu. Hitno je operisan u Bukureštu, a naknadne analize pokazale su da je reč o benignom tumoru.

1/4 Vidi galeriju Radu Petresku Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nakon teške operacije i dugog oporavka, uspeo je da prođe sve UEFA testove i vrati se suđenju. Rumunski mediji pisali su da je odmah po buđenju iz anestezije pitao lekare hoće li moći ponovo da iziđe na teren.

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