Kameron Šelton iz Ilirije proglašen je MVP četvrtog kola ABA lige nakon impresivne pobede nad Megom.
Košarka
RAZBIO MEGU, PA DOBIO VREDNO PRIZNANJE: MVP 4. kola ABA lige imao je indeks čak 39!
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Košarkaš Ilirije Kameron Šelton najkorisniji je igrač (MVP) četvrtog kola ABA lige, saopšteno je iz takmičenja.
Šelton je u veoma ubedljivoj pobedi nad Megom (96:62) postigao 25 poena, imao osam skokova, četiri asistencije i po jednu ukradenu loptu i blokadu, što mu je ukupno donelo indeks korisnosti 39.
Inače, sama utakmica imala je gotovo neverovatan tok jer je prednost domaćina rasla iz minuta u minut. Na kraju čak 34 razlike - što predstavlja veliko iznenađanje.
Ilirija je tako došla do prve pobede u sezoni (1:2). Mega ima takođe učinak od jednog trijumfa uz dva poraza.
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