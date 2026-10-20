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Jeziva i sramotna dešavanja na utakmici između Hajduka i Ajaksa (2:1) i dalje su glavna tema u brojnim holandskim medijima. Ali, čini se ne i za UEFA.

Novinari iz Holandije i dalje su šokirani onim što je viđeno na utakmici Lige konferencije prošlog četvrtka u Splitu. Međutim, nema još bilo kakve reakcije iz Niona, gde je sedište UEFA.

Srmna poruka Torcide na utakmici protiv Ajaksa Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Ozbiljan incident mržnje

Holandski mediji su događaj iz Splita 15. oktobra 2026, sa utakmice između Hajduka i Ajaksa tretirali kao ozbiljan incident mržnje, a ne samo kao uobičajeno navijačko prepucavanje. Nekoliko je glavnih tema u izveštajima holandskih medija na sve ono što se dešavalo u Hrvatskoj.

Prva tema je svakako antisemitizam, gde se navode povici usmereni protiv Jevreja, uključujući poziv da budu zgaženi. Zatim nacizam i Adolf Hitler, odnosno pominjanje koncentracionog logora Aušvic, gde je ubijeno približno milion Jevreja, muškaraca, žena i dece, tokom Holokausta u Drugom svetskom ratu. Skandiranje vođi nacističke Nemačke Adolfu Hitleru, kao i parole kojima se veliča fašistička i ustaška ideologija Hrvatske naišle su na žestoku osudu u Holandiji i Izraelu.

Divljanje navijača Hajduka na utakmici protiv Ajaksa Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Holanđani otkrivaju šta je ustaštvo

Ustaštvo je tema kojom su se prethodnih dana bavili mediji u Holandiji, otkrivali jeziva svedočenja o Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, ustaškom nacističkom pokretu koji je vladao u današnjoj Hrvatskoj tokom Drugog svetskog rata. Holanđani su zapanjeni koreografijom navijača Hajduka "Torcide", nošenjem kovčega sa natpisom "Ajaks", koji je prikazan tokom povorke tifoza Hajduka ka stadionu, a potom je razbijen. Ove teme pojavljuju se u izveštajima portala VoetbalPrimeur, FCUpdate, NOS i Sportnieuws.nl.

Holandski mediji navode da su posledice posle svih incidenata krivične prijave protiv 23 navijača, uz mogućnost daljeg policijskog postupanja. Optuženi navijači su osumnjičeni za "javno podsticanje nasilja i mržnje". Prema policijskom saopštenju, šest osumnjičenih je trenutno u pritvoru, dvojica se ispituju, a preostalih 15 se još traga. Suočavaju se sa zatvorskom kaznom do pet godina, navodi portal Sportnieuws.

Da podsetimo, hrvatski mediji su uoči fudbalske utakmice Hajduka i Ajaksa preneli da je nekoliko hiljada pripadnika Torcide 15. oktobra na ulicama Splita uzvikivalo: "Gazi, gazi, gazi Židove (Jevreje)", "Aušvic, Aušvic" (zloglasni nacistički logor tokom Drugog svetskog rata), "Ustaj, Adolfe (Hitleru)" i "Ajmo, 'ajmo, ustaše".

1/5 Vidi galeriju Torcida na meču Hajduk Split - Ajaks Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Bolesni stihovi

Na čelu navijačke povorke do stadiona bio je žuti automobil golf sa mrtvačkim sandukom na krovu, na kojem je pisalo Ajaks. Pevali su i ovo: "Ana Frank, Ana Frank, nije svetica, ona je, ona je ku*va židovska". Pevali su i stihove: "Visoke peći potpaljujem ja, tri reda koksa, četiri Židova…" — stihove koji otvoreno aludiraju na nacističko ubijanje Jevreja u logorima, navodi BBC.

Klub iz Amsterdama se istorijski povezuje sa jevrejskom zajednicom, a navijači Ajaksa, iako većina nisu Jevreji, decenijama koriste naziv "Super Jevreji" i simbole poput Davidove zvezde kao deo identiteta. Ta tradicija se razvila i kao odgovor na antisemitske uvrede navijača suparničkih klubova.

UEFA na potezu Foto: Profimedia

UEFA se ne oglašava

Do 20. oktobra 2026. ne postoji javno saopštenje UEFA , niti izjava nekog njenog visokog zvaničnika koji se posebno osvrće na nacističke i ustaške parole i antisemitske povike navijača Torcide pre i tokom utakmice Hajduk–Ajaks od 15. oktobra. Postoje, međutim, jasni pokazatelji da bi slučaj mogao imati disciplinske posledice. UEFA je na svom sajtu objavila izveštaj o utakmici, koju je Hajduk dobio rezultatom 2:1. Taj tekst ne sadrži posebnu osudu antisemitskih povika, veličanja Hitlera ili ustaškog pokreta.

U javno dostupnim informacijama koje su dustupne ne postoji zvanična objava UEFA kojom se potvrđuje da je disciplinski postupak protiv Hajduka već pokrenut zbog ovog konkretnog incidenta. UEFA ima zvaničnu stranicu na kojoj objavljuje disciplinske postupke i odluke, ali u trenutno prikazanim rezultatima nema odluke, ili objave koja se odnosi na događaje sa utakmice Hajduk–Ajaks 15. oktobra.

To opet ne dokazuje da UEFA slučaj ne razmatra interno i da se u narednim danima neće povodom incidenta iz Splita i oglasiti. Moguće disciplinske mere zavise od toga šta UEFA utvrdi, koji propisi se primenjuju i da li se odgovornost kluba može ustanoviti za pojedine događaje. U fudbalskoj praksi moguće su novčane kazne, zatvaranje dela tribina, ili igranje bez publike.