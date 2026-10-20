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Andrea Kimi Antoneli, mladi italijanski vozač i član ekipe Mercedes, obeležio je ovogodišnju sezonu u Formuli 1.

Andrea Kimi Antoneli je prvoplasirani u generalnom plasmanu F1 sa 340 bodova, 102 više od prvog pratioca i timskog kolege iz Mercedesa Džordža Rasela.

Kimi Antoneli slavi trijumf u Formuli 1 Foto: Ranjith Kumar/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Dominantni Mercedes

Do kraja šampionata Formule 1 ostalo je da bude voženo još šest trka, a prvi gran pri po rasporedu je već za vikend u SAD, na stazi u Ostinu, u Teksasu. Na početku sezone Džordž Rasel, u svojoj osmoj godini kako se takmiči u F1, bio je prvi favorit za titulu, ali tako nije mislio njegov mlađi kolega Andrea Kimi Antoneli.

Mladi Italijan počeo je da niže pobede, a prvo mesto u ukupnom poretku preuzeo je nakon Velike nagrade Japana i više ga nije ispuštao. Rasel je došao na minus 25 posle trke na Silverstonu, ali posle toga tek je u jednoj trci uspeo da pobediti timskog kolegu. Početkom oktobra u Singapuru Kimi je osvojio treće, a Džordž deveto mesto, pa je razlika između njih porasla na 102 boda.

1/12 Vidi galeriju Kimi Antoneli Foto: Printskrin/Instagram

Šest trka i šest kandidata za titulu

Do kraja sezone trebalo bi da bude voženo još šest grand prija, jer vođstvo Formule 1 i dalje ne odustaje od završnice sezone na Bliskom istoku, iako je javnost i dalje sumnjičava. Katar i Abu Dabi su pod upitnikom zbog rata između SAD i Izraela protiv Irana. Ako se zaista održe sve planirane trke, vozačima je još na raspolaganju 150 bodova. To znači da je matematički u igri za titulu prvaka još šest vozača - Kimi Antoneli, Džordž Rasel, Luis Hamilton, Maks Ferštapen, Šarl Lekler i Lando Noris.

Ali, kada se pogleda realnost, jasno je da Kimi Antoneli sigurno ide ka tituli. Trebalo bi da se dogodi pravo čudo da 20-godišnjak iz Bolonje ne postane najmlađi šampion u istoriji Formule 1. Mogao bi to da učini već u Ostinu sledećeg vikenda.

Ali, kako Kimi Antoneli može već u nedelju da proslavi titulu. Vrlo jednostavno. Matematika je egzaktna, ali i prosta nauka. Dovoljno je da pobedi u Teksasu, a da Džordž Rasel ne bude bolje plasiran od devetog, a Luis Hamilton od petog mesta. Odnosno, ako nadmaši timskog kolegu za 23, Hamiltona za 14, a Ferštapena za šest bodova.

Toto Volf i Kimi Antoneli slave pobedu Foto: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šef tima upozorava

Pobedom u Ostinu Andrea Kimi Antoneli bi stigao do 365 bodova. Novinari su pitali šefa tima Mercedes Tota Volfa, da li razmišlja o proslavi titule mladog Italijana u Teksasu.

- Trenutno razmišljam o tome koliko mu je bodova potrebno i kada bi mogao da osvoji titulu. Podsećam sebe da je ovo auto-moto sport i da su se dešavale neverovatne stvari. Nisam ni matematički analizirao bodove ali verovatno bi bilo potrebno da se ona druga dvojica, Džordž i Luis povuku iz trke, a da on pobedi. To nije verovatan scenario. Cilj mora da bude osvajanje bodova i da ne izgubimo previše u odnosu na ostale. Kao u Singapuru, gde je neočekivano povećao prednost u odnosu na Luisa. Titula će mu se približavati. Da li će to biti u Meksiku, Brazilu, ili kasnije, videćemo - rekao je Toto Volf za PlanetF1.com.