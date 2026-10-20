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FK Crvena zvezda obaveštava svoje najmlađe navijače da će za njih u četvrtak, pred utakmicu protiv Kopenhagena u Ligi konferencije (18.45) biti organizovana fan zona u 17.15 časova.

U zavisnosti od vremenskih prilika, fan zona će u slučaju povoljnih vremenskih uslova biti postavljena na platou ispred Red Star šopa, dok će u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova biti smeštena u promenoaru na zapadnoj tribini stadiona "Rajko Mitić".

Fudbaleri Crvene zvezde slave gol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Mališani će imati priliku da se pre početka meča druže sa prvotimcima Crvene zvezde i animatorima, oprobaju se u zanimljivim igrama u sportskom duhu i oslikaju lica crveno-belim bojama, uz prepoznatljivu zvezdašku muziku i sjajnu atmosferu.

Crvena zvezda i u sezoni 2026/27 nastavlja sa akcijama posvećenim najmlađim navijačima, stvarajući ambijent u kojem cela porodica može da uživa i bodri voljeni klub.

Karte za susret Crvene zvezde i Kopenhagena su u ONLAJN prodaji, a svi zvezdaši svoje mesto mogu osigurati i kupovinom ulaznica na blagajnama stadiona, od ponedeljka do srede od 10.00 do 18.00 časova, kao i na dan utakmice od 12.00 časova pa sve do početka meča.

Najmlađi navijači Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Cene ulaznica za meč sa Kopenhagenom:

Sever - 1.200 dinara

Istok - 2.200 dinara

Zapad - 2.600 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 5.000 dinara