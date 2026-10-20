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Pod sloganom „Ne preskačeš stranice. Ne preskači ni preglede“, izdavač LeeMoon pokreće humanitarnu književnu akciju „Knjiga je do jaja“, posvećenu podršci udruženju pacijenata URO TAKT. Organizovana u susret novembru, mesecu muškog zdravlja, akcija kroz knjige i književnost otvara razgovor o brizi o zdravlju i pregledima koje često odlažemo.

Od 20. oktobra do 30. novembra čitaoci mogu da poruče knjige poznatog humanitarnog i sportskog radnika, sada i pisca, Jovana Simića „878“ i „Devetka“ preko sajta leemoon.rs, uz uplatu donacije direktno udruženju URO TAKT. Minimalna donacija po primerku iznosi 1.000 dinara za „878“ i 999 dinara za „Devetku“, a svako ko želi može da uplati i veći iznos.

Knjiga je do jaja Foto: Privatna arhiva

URO TAKT okuplja i pruža podršku osobama obolelim od karcinoma testisa, mokraćne bešike, prostate i bubrega. Kroz informisanje, edukaciju i javno zastupanje, udruženje pomaže pacijentima od dijagnoze do lečenja i zalaže se za rano otkrivanje bolesti, dostupnost savremenih terapija i aktivno učešće pacijenata u odlukama o njihovom zdravlju.

Centralni događaj akcije biće humanitarno književno veče 4. novembra od 19.30 u Dorćol Platzu u Beogradu. Pod nazivom „Razgovor tri pisca o istoriji“, Slaviša Pavlović, Milan Bogojević i Jovan Simić razgovaraće o istoriji, književnosti i pričama koje ih povezuju.

Posetioci će moći da kupe knjige autora, a sav prihod od prodaje na večeri biće namenjen udruženju URO TAKT.

Za ovu priliku pripremljeno je i specijalno humanitarno predizdanje knjige Jovana Simića „neZNANI Junaci“, u samo 33 primerka. Predizdanje sadrži sedam priča i biće dostupno isključivo na ovom događaju. Kompletno izdanje, sa 17 priča, najavljeno je za proleće 2027. godine.

„neZNANI Junaci“ nastavljaju književni svet otvoren zbirkom „878“ - svet istorijske fikcije u kojem se stvarni događaji i ličnosti prepliću sa izmaštanim pričama o zlu koje čovek čini, dobru za koje je još sposoban i borbi između ta dva sveta u njemu.

Za učešće u akciji preko sajta, na stranici LeeMoon izdavaštva dostupni su opisi knjiga, podaci za donaciju, uplatnica sa IPS QR kodom i porudžbenica. Nakon uplate donacije potrebno je popuniti jedan obrazac sa izborom knjiga, podacima za dostavu i potvrdom o uplati.

Knjiga je do jaja Foto: Privatna arhiva

Knjige se šalju nakon provere donacije, a troškove dostave Post Expressom snosi donator, odvojeno od donacije.

Akcija poziva čitaoce da izborom knjige podrže pacijente i da poruku o brizi o zdravlju prenesu dalje - prijatelju, bratu, ocu ili partneru.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, tokom 2024. godine u Srbiji je među muškarcima registrovano više od 5.200 novih slučajeva raka prostate, mokraćne bešike, bubrega i testisa. Rak prostate registrovan je u 2.704 slučaja, mokraćne bešike u 1.786, bubrega u 456, a testisa u 256 slučajeva.

Ne preskačeš stranice. Ne preskači ni preglede.

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