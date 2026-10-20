Slušaj vest

Fudbalska Italija dobila je novo lice, novog heroja u napadaču Frozinonea po imenu Antonio Rajmondo.

Prvi strelac Serija A je Antonio Rajmondo koji je na sedam utakmica postigao isto toliko golova. Plus jedan pogodak u Kupu Italije.

Antonio Rajmondo slavi gol u dresu Frozinonea Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Prvi učitelj

A, mladi centarfor Antonio Rajmondo (22) ne zaboravlja ko je bio njegov učitelj i ko je najviše uticao na njegovu karijeru. Prve korake na velikoj sceni 185 centimetara visoki napadač rođen u Raveni napravio je zahvaljujući Siniši Mihajloviću. Upravo je čuveni Miha među omladincima Bolonje video Antonija Rajmonda kao tinejdžera i dao mu priliku u prvom timu.

Danas Antonio Rajmondo cepa mreže u Seriji A, upisao je prvi het-trik, prethodnog vikenda u pobedi Frozinonea nad Sasuolom (4:2). A, nije sve bilo tako idealno za mladog napadača, jer je posle Bolonje morao da se seljaka po pozajmicama, da igra za Ternanu, Veneciju i Salernitanu, pre nego što je stekao reputaciju u Frozinoneu.

1/8 Vidi galeriju Siniša Mihajlović Foto: Printskrin/Instagram, Starsport, Printscreen / Instagram / ariannamihajlovic

Sećanje na Mihu

U razgovoru za "Gazeta delo Sport", mladi napadač govorio je o trenutnoj formi, životnim lekcijama i šansi koju mu je dao Siniša Mihajlović. Nije zaboravio savete legendarnog Srbina još iz vremena kada nije bio punoletan.

- Mihajlović je na konferenciji za medije najavio da će mi pružiti priliku protiv Verone. Imao sam 17 godina i nisam ni bio svestan šta se dešava. Biću mu zahvalan čitavog života što mi je omogućio debi - setio se Antonio Rajmondo.

Antonio Rajmondo u dresu Frozinonea Foto: Antonio Balasco / imago sportfotodienst / Profimedia

Pamte se Mihine reči

Napadač Frozinonea sa ponosom ističe koliko je Siniša Mihajlović uticao na njega, a prisetio se i njihovog susreta u trening-centru Bolonje, kada se srpski trener borio sa opakom bolešću.

- Sećam se i kada me je uvrstio u startnu postavu protiv Đenove. Nažalost, tada je već bio bolestan. Sreo sam ga u hodniku trening-centra u Kasteldeboleu i nisam ga prepoznao jer je bio potpuno zakopčan i sa kapuljačom na glavi. Rekao mi je: "Budi spreman, jer ćeš igrati". I tako je i bilo.

1/7 Vidi galeriju Antonio Rajmondo Foto: Printskrin/Instagram

Trnovita karijera

Mladi Antonio Rajmondo otkriva da su to reči koje su ostale duboko urezane u njegovo sećanje kada je bio tinejdžer i mladi fudbalera. Nažalost, Siniša Mihajlović nije dočekao da svog učenika vidi na vrhu liste strelaca italijanskog prvenstva, ali je upravo srpski stručnjak bio taj koji mu je otvorio vrata seniorskog fudbala.

Fudbalska karijera mladog Rajmonda nije bila laka, morao je da se suočava sa nizom nedaća. U Bolonju je stigao iz Ćezene, nije davao golove, slabije se razvijao od svojih vršnjaka... Potom je iskustvo sticao u Ternani, Veneciji i Salernitani, prolazeći kroz uspone i padove koji su ga, kako danas priznaje, dodatno očvrsnuli.

Ne voli poređenja

Italijanski mediji Rajmonda porede sa tandemom Barselone Laminom Jamalom i Rafinjom, ali to njega ne dotiče.

- To su samo statističke podudarnosti. Oni su vrhunski fudbaleri, nema potrebe da nas poredimo - rekao je Rajmondo kojem je naredni cilj da se domogne dresa A reprezentacije Italije.