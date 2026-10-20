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Frank de Bleker, komesar za suđenje, analizirao je VAR situacije iz 12. kola prvenstva Srbije.

Najviše pažnje je izazvao derbi u Pančevu, u kome je Železničar pobedio Partizan sa 1:0.

1/21 Vidi galeriju FK Železničar - FK Partizan, Super liga Srbije 18.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Neposredno po završetku meča trener Partizana Saša Ilić je rekao da nije zadovoljan suđenjem Stefana Jeknića.

Nije dugo prošlo, a oglasio se i sam klub iz Humske. Noćnim saopštenjem, crno-beli su direktno okrivili mladog arbitra za poraz.

Partizan je dan kasnije objavio snimak spornog detalja iz Pančeva.

Pritužbe crno-belih podržao je Zdravko Jokić, ekspert za suđenje.

Međutim, VAR analiza objavljena na stranici Fudbalskog saveza Srbije govori da nije bilo nijedne greške sudija.

Partizan se žalio na dve situacije iz Pančeva. Prva je isključenje Marija Jurčevića posle intervencije iz VAR sobe.

U De Blekerovom obrazloženju stoji:

"Lopta je upućena prema napadaču koji ispred sebe ima otvoren prostor. U trenutku kada odbrambeni igrač čini prekršaj, napadač je ispred odbrambenog igrača i ima otvoren put prema protivničkom golu. Nakon što je pregledao snimak, sudija ispravno pokazuje crveni karton zbog zaustavljanja očigledne prilike za postizanje gola".

Crno-beli su se žalili i na nedosuđeni penal u 80. minutu. Sudija Stefan Jeknić se nije oglasio tom prilikom, a De Bleker je podržao odluku arbitra.

„Tokom duela za loptu u kaznenom prostoru između odbrambenog igrača i napadača, odbrambeni igrač odigrava loptu nogom, a zatim rukom, pri padu, dodiruje loptu. Koncept igre lopte rukom i uputstva jasno definišu da ukoliko igrač namerno odigra loptu (u ovom slučaju nogom), a zatim dođe do kontakta lopte s rukom, očekivana odluka je da igra bude nastavljena. Osim u slučajevima gde postoji dodatni pokret ruke ka lopti ili je ruka iznad nivoa ramena. Pri ovoj akciji igrač se okreće nakon što je odigrao loptu i ruke mu se nalaze u prirodnom položaju za njegovu kretnju bez dodatnih pokreta. Sudijska komisija FSS podržava ovu odluku, igra rukom nije kažnjiva, nema kaznenog udarca niti VAR intervencije“.

De Bleker je u analizi podržao odluke sudija i na ostalim utakmicama Super lige Srbije.