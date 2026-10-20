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Totenhem je napokon stao na kraj lošim rezultatima i na domaćem terenu savladao Koventri sa ubedljivih 3:1, a priča meča bio je Džejms Medison, koji se našao u početnih 11 prvi put nakon čak godinu i po dana pauze.

Pehovi engleskog veziste traju već dugo, veći deo prethodne takmičarske godine preskočio je zbog ozbiljne povrede kolena, da bi ga na samom startu ove sezone zadesio i prelom ramena.

1/5 Vidi galeriju Totenhem - sezona 2026/27. Foto: Malcolm Fell / imago sportfotodienst / Profimedia, John Patrick Fletcher / Action P / Actionplus / Profimedia, Focus Images / Sipa USA / Profimedia

Ipak, njegov dugoočekivani povratak na travnjak protekao je u velikom stilu.

Igrao se tek 14. minut kada je Medison, posle pravovremenog dodavanja Mohameda Kudusa, odapeo projektil sa dvadesetak metara i poslao loptu pravo u mrežu, podsetivši sve na tribinama koliko njegov kvalitet znači londonskom sastavu.

Njegovu golčinu pogledajte u priloženom video snimku: