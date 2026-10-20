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Barselona ima ozbiljne kadrovske probleme uoči duela sa Pari Sen Žermenom u Ligi šampiona, pa trener Hansi Flik razmatra mogućnost da vezne fudbalere koristi u odbrani.

1/8 Vidi galeriju Liga šampiona 14.10.2026 Foto: Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Među opcijama je i Frenki de Jong, koji se nedavno oporavio od povrede.

Katalonski klub ostao je bez Erika Garsije i Žila Kundea, koji su povređeni posle pobede nad Seviljom. Neizvestan je i nastup Žerara Martina, koji ima probleme sa stopalom, zbog čega je Flik ostao sa ograničenim izborom defanzivaca.

Ipak, nemački stručnjak veruje da njegov tim može da odgovori izazovu protiv aktuelnog evropskog šampiona.

Trener Barselone smatra da će utakmica biti važan test za njegovu ekipu i želi da igrači na teren izađu sa samopouzdanjem, uprkos problemima sa povredama.

"Mislim da je sutrašnja utakmica dobar test za nas. Želim da igramo sa samopouzdanjem, kao ekipa koja je pobedila na poslednjih 11 utakmica. Suočićemo se sa najboljim timom na svetu u poslednje dve godine i ovo je prilika za nas", poručio je Flik.