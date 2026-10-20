Prve utakmice četvrtfinala Kupa Srbije u konkurenciji odbojkašica odigraće se naredne sedmice, saopštio je danas Odbojkaški savez Srbije.
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ODBOJKAŠKI SAVEZ PRESEKAO! Evo kada će se igrati prve utakmice četvrtfinala Kupa Srbije!
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U utorak, 27. oktobra sastaće se Jedinstvo (Užice) - TENT i Crvena zvezda - Ub, dok će dan kasnije igrati Napredak 037 - Jedinstvo i Partizan CBS - Železničar.
Druge utakmice četvrtfinala će se odigrati 11. novembra.
Odbojkaška reprezentacija Srbije na EP 2026 Foto: Www.cev.lu
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Po propozicijama Kupa Srbije, usklađenim sa pravilima CEV, ukoliko ekipe ostvare po jednu pobedu, bez obzira na rezultat po setovima, pobednika odlučuje "zlatni set", koji će se igrati po završetku druge utakmice.
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