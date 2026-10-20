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U utorak, 27. oktobra sastaće se Jedinstvo (Užice) - TENT i Crvena zvezda - Ub, dok će dan kasnije igrati Napredak 037 - Jedinstvo i Partizan CBS - Železničar.

Druge utakmice četvrtfinala će se odigrati 11. novembra.

Odbojkaška reprezentacija Srbije na EP 2026 Foto: Www.cev.lu

Po propozicijama Kupa Srbije, usklađenim sa pravilima CEV, ukoliko ekipe ostvare po jednu pobedu, bez obzira na rezultat po setovima, pobednika odlučuje "zlatni set", koji će se igrati po završetku druge utakmice.

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Srbija Bugarska odbojka Izvor: TV Arena sport