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Iako su neumorni rad i odricanje nesumnjivi temelji njegovih vrhunskih rezultata, veliku ulogu igra i njegov specifičan mentalni sklop.

Tajnu uspeha trostrukog nosioca MVP priznanja pokušao je da dokuči nekadašnji NBA igrač Olden Polinis, koji smatra da korene Jokićevog čeličnog karaktera treba tražiti još u detinjstvu.

Prema rečima bivšeg asa Jute, odrastanje u Srbiji i preživljeno bombardovanje oblikovali su ga kao ličnost i usadili mu nepokolebljiv mentalitet koji ga danas čini nezaustavljivim.

Nikola Jokić na meču protiv Klipersa Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

"Stvarno mislite da se Džoker (Nikola Jokić) brine zbog vašeg vikanja i urlanja? Taj čovek je izbegavao bombe i metke, bombe koje su padale na njegovu zemlju. Izbegavali su rakete. Ma dajte, ljudi, prestanite", rekao je Olden Polinis u podkastu "Byron Scott's Fast Break" i potom dodao:

"Jokić bi mogao da igra u bilo kojoj eri jer poseduje širok spektar veština i veoma je čvrst. Taj čovek igra, ne veruje u odmaranje i propuštanje utakmica radi opterećenja. Zato bi definitivno mogao da igra i u ono vreme. On nije tip igrača koji pribegava takvom odmaranju. Upravo zato kažem da ima takav mentalitet", objasnio je Olden.

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Nikola Jokić dobio nagradu ikona ABA lige Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić