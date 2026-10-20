CRNO-BELI SAZNALI TERMIN: Poznato kada Partizan igra odloženi meč šesnaestine finala Kupa Srbije u Valjevu
Sada je određen poznat i termin meča najmasovnijeg takmičenja.
Partizan će u Kupu Srbije igrati protiv Valjevaca sedam dana kasnije, odnosno 4. novembra sa početkom od 13.00 časova. Prethodno će za vikend imati i okršaj sa poslednjeplasiranim Zemunom u utakmici protiv poslednjeplasiranog tima Superlige Srbije.
Partizan je prošle sezone ispao već u prvom kolu Kupa Srbije u Šapcu od tadašnjeg drugoligaša Mačve sa 2:0. Ovoga puta će crno-beli ipak pokušati da izbegnu jedan takav epilog, mada moraće da budu oprezni gledajući u kakvoj su formi u Superligi Srbije.
Poslednji put Partizan je osvojio trofej Kupa Srbije još 2019. godine, kada je u finalu uspeo da savlada Crvenu zvezdu na stadionu "Rajko Mitić".
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