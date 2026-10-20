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Sa Jalčinom i njegovim saradnicima biće potpisan četvorogodišnji ugovor, a na klupu nacionalnog tima stiže posle odlaska Italijana Vićenca Montele.

1/6 Vidi galeriju Fotografije sa meč prvog kola Grupe D, Australija - Turska Foto: ETHAN CAIRNS / PA Images / Profimedia, TIMOTHY MATWEY / PA Images / Profimedia, DARRYL DYCK / PA Images / Profimedia

Prvi cilj novog selektora biće da sačuva Tursku u A diviziji Lige nacija. Turci će, baš kao i Srbija, nastojati da izbegnu status najgore, četvrtoplasirane reprezentacije u grupama, koji bi značio direktno ispadanje u niži rang takmičenja.

Jalčin će tako preuzeti reprezentaciju posle odlaska Montele, koji je Tursku vodio na 40 utakmica, uz učinak od 21 pobede, pet remija i 14 poraza.

Zanimljivo je da je novi selektor nedavno, kao televizijski komentator, kritikovao izbor igrača i stil igre svog prethodnika, nakon poraza Turske od Paragvaja na Svetskom prvenstvu.

"Da sam ja na Montelinom mestu, ili da je tu Fatih, ovu ekipu bismo vinuli u nebesa", izjavio je tada Jalčin, aludirajući na legendarnog turskog trenera Fatiha Terima.

Pre nego što je odluka o njegovom imenovanju doneta, ponudu TFF-a odbio je Arda Turan, koji je odlučio da ostane na klupi Šahtjora.

Jalčin je trenersku karijeru gradio u brojnim turskim klubovima, među kojima su Gazijantep, Sivasspor, Kajzerispor, Eskišehirspor, Konjaspor, Alanjaspor i Jeni Malatijaspor.

Najveći uspeh ostvario je sa Bešiktašem, sa kojim je u sezoni 2020/21. osvojio titulu prvaka Turske i nacionalni kup, kompletiravši domaću dvostruku krunu.

U avgustu 2025. godine vratio se na klupu istanbulskog kluba, ali je drugi mandat završio u maju 2026. godine. Tokom 2024. vodio je Antalijaspор, sa kojim je sezonu završio u sredini tabele.