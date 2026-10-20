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Liga šampiona nastavlja se utakmicama trećeg kola, a već u utorak i sredu očekuju nas pravi fudbalski spektakli.

U centru pažnje biće sudari evropskih velikana - Pari Sen Žermen dočekaće Barselonu, dok će Arsenal, prošlosezonski finalista, gostovati moćnom Bajernu u Minhenu!

Program u utorak, 20. oktobra, otvoriće dva susreta od 18.45 časova. Sabah će ugostiti Borusiju Dortmund, dok će Fenerbahče u Istanbulu odmeriti snage sa Slavijom iz Praga.

Glavni spektakl počinje od 21 sat, kada će na teren izaći brojni evropski velikani.

PSŽ i Barselona igraće derbi večeri, a ljubitelje fudbala očekuju i dueli:

Mančester siti - AEK Atina

Liverpul - Viljareal

Štutgart – Atletiko Madrid

Napoli - Bode

Roma - Slovan Bratislava