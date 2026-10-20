LIGA ŠAMPIONA: Au, kakav početak večeri! Već tri gola su pala u Turskoj, Borusija vodi protiv Sabaha!
Liga šampiona nastavlja se utakmicama trećeg kola, a već u utorak i sredu očekuju nas pravi fudbalski spektakli.
U centru pažnje biće sudari evropskih velikana - Pari Sen Žermen dočekaće Barselonu, dok će Arsenal, prošlosezonski finalista, gostovati moćnom Bajernu u Minhenu!
Program u utorak, 20. oktobra, otvoriće dva susreta od 18.45 časova. Sabah će ugostiti Borusiju Dortmund, dok će Fenerbahče u Istanbulu odmeriti snage sa Slavijom iz Praga.
Glavni spektakl počinje od 21 sat, kada će na teren izaći brojni evropski velikani.
PSŽ i Barselona igraće derbi večeri, a ljubitelje fudbala očekuju i dueli:
Mančester siti - AEK Atina
Liverpul - Viljareal
Štutgart – Atletiko Madrid
Napoli - Bode
Roma - Slovan Bratislava
Porto - PSV.
15. minut: Fenerbahče - Slavija Prag: 2:1
Šta se ovo dešava? Kakva ludnica u Turskoj! Štoper Fenera je neshvatljivom greškom poklonio gol rivalu!
10. minut: Sabah - Borusija Dortmund: 0:1
Sehou Girasi je natrčao na odbijenu loptu i sproveo je u mrežu, čime je doneo prednost Dortmundu u okršaju protiv Sabaha.