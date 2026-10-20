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19:01

15. minut: Fenerbahče - Slavija Prag: 2:1

Šta se ovo dešava? Kakva ludnica u Turskoj! Štoper Fenera je neshvatljivom greškom poklonio gol rivalu!

18:59

12. minut: Fenerbahče - Slavija Prag: 2:0

Grinvud pogađa za 2:0!

18:58

10. minut: Sabah - Borusija Dortmund: 0:1

Sehou Girasi je natrčao na odbijenu loptu i sproveo je u mrežu, čime je doneo prednost Dortmundu u okršaju protiv Sabaha.

18:55

4. minut: Fenerbahče - Slavija Prag: 1:0

Goooool! 

Oguz Ajdin je postigao evrogol!

18:47

Počele su utakmice od 18.45

Sabah - Borusija Dortmund: 0:0
Fenerbahče - Slavija Prag: 0:0

18:10

Trener Barse u velikim mukama...

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FK Barselona

18:09

Šta nas očekuje večeras?

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