Fenerbahče je na svom terenu u Istanbulu odigrao nerešeno protiv Slavije Prag 2:2.
Fudbal
POGLEDAJTE KAKO JE SLAVIJA ŠOKIRALA FENER U 90. MINUTU! Ovo su najzanimljiviji momenti sa utakmice!
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Prednost Fenerbahčeu doneo je Oguz Ajdin golom u četvrtom minutu, a vođstvo je uvećao Mejson Grinvud pogotkom u 11. minutu.
Vođstvo Fenerbahčea smanjio je Lukaš Provod golom u 15. minutu, a izjednačenje Slaviji doneo je Pavel Kačor pogotkom u 90. minutu.
Fenerbahče - Roma Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:
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