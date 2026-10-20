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Prednost Fenerbahčeu doneo je Oguz Ajdin golom u četvrtom minutu, a vođstvo je uvećao Mejson Grinvud pogotkom u 11. minutu.

Vođstvo Fenerbahčea smanjio je Lukaš Provod golom u 15. minutu, a izjednačenje Slaviji doneo je Pavel Kačor pogotkom u 90. minutu.

Fenerbahče - Roma Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot