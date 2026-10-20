Fudbaleri Borusije Dortmund pobedili su večeras na gostujućem terenu u Bakuu Sabah 2:1, u utakmici trećeg kola ligaške faze Lige šampiona.
Fudbal
GIRASI SA DVA GOLA DONEO POBEDU BORUSIJI! Ovo su najzanimljiviji momenti sa meča Sabah - Dortmund!
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Prednost Dortmundu doneo je Seru Girasi golom u 10. mintuu, a izjednačenje Sabahu Ejden Mekarti pogotkom u 39. minutu.
Pobedonosan gol za Dortmund postigao je Girasi u 53. minutu.
Atalanta - Borusija Dortmund Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia
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Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:
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