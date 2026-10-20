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Prednost Dortmundu doneo je Seru Girasi golom u 10. mintuu, a izjednačenje Sabahu Ejden Mekarti pogotkom u 39. minutu.

Pobedonosan gol za Dortmund postigao je Girasi u 53. minutu.

Atalanta - Borusija Dortmund Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot