– Nije svaka trka priča o pobedi. Neke su priče o borbi, karakteru i tome koliko si spreman da izdržiš kada stvari ne idu po planu. Vikend u Jesolu počeo je veoma obećavajuće. Na treninzima sam pokazao odličan tempo, sa rezultatima P6 i P7 u konkurenciji od 36 vozača, što nam je dalo veliki motiv i nadu za dobar rezultat. Međutim, trkački dan doneo je potpuno drugačiju priču. Problemi sa šasijom i motorom nisu nam dozvolili da pokažemo pravi potencijal i tempo koji smo imali na treninzima. U izuzetno jakoj konkurenciji od 33 vozača, svaki krug bio je borba. Nije bilo lako voziti, boriti se za pozicije i znati da možeš mnogo više, a da te tehnika u tome sprečava. Na kraju P15, rezultat kojim nisam zadovoljan, ali iza kojeg stoji mnogo truda, upornosti i borbe. Ovakvi vikendi možda ne donose pehare, ali donose nešto jednako važno – iskustvo, snagu i još veću želju da se vratim bolji. Jer pravi trkač se ne pokazuje samo kada pobeđuje, već i kada je najteže – rekao je Nikša Đuričković.