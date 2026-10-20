ISKUSTVO, SNAGA I ŽELJA: Đuričković u Jesolu sticao iskustvo u izuzetno jakoj konkurenciji
Takmičenje RMC CE održano u Jesolu (Italija) bilo je „jače“ za Nikšu Đuričkovića koji je vikend završio bez pehara, ali se vraća u Beograd bogatiji za ogromno iskustvo koje je stekao tokom nekoliko dana boreći se sa mnogobrojnom i izuzetno jakom konkurencijom.
Istini za volju problemi sa šasijom i motorom su i te kako doprineli da završi na 15. mestu u konkurenciji 33 vozača, drugim rečima u prvoj polovini, ali i pored svega, mlađani Đuričković zna da je i ovakav vikend sastavni deo stasavanja u karting sportu.
– Nije svaka trka priča o pobedi. Neke su priče o borbi, karakteru i tome koliko si spreman da izdržiš kada stvari ne idu po planu. Vikend u Jesolu počeo je veoma obećavajuće. Na treninzima sam pokazao odličan tempo, sa rezultatima P6 i P7 u konkurenciji od 36 vozača, što nam je dalo veliki motiv i nadu za dobar rezultat. Međutim, trkački dan doneo je potpuno drugačiju priču. Problemi sa šasijom i motorom nisu nam dozvolili da pokažemo pravi potencijal i tempo koji smo imali na treninzima. U izuzetno jakoj konkurenciji od 33 vozača, svaki krug bio je borba. Nije bilo lako voziti, boriti se za pozicije i znati da možeš mnogo više, a da te tehnika u tome sprečava. Na kraju P15, rezultat kojim nisam zadovoljan, ali iza kojeg stoji mnogo truda, upornosti i borbe. Ovakvi vikendi možda ne donose pehare, ali donose nešto jednako važno – iskustvo, snagu i još veću želju da se vratim bolji. Jer pravi trkač se ne pokazuje samo kada pobeđuje, već i kada je najteže – rekao je Nikša Đuričković.