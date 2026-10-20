Zbog virusne infekcije, trener Bajerna Vensan Kompani nije vodio poslednji trening pred utakmicu Lige šampiona protiv Arsenala, a propustio je i konferenciju za novinare.
LIGA ŠAMPIONA
BAJERN U PROBLEMU PRED SPEKTAKL U MINHENU: Bavarci bez trenera i kapitena na poslednjem treningu uoči Arsenala
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Pomoćnik Aron Danks je vodio trening Bajerna umesto njega.
Bajern - PSŽ 6.5.2026 Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia
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Ni Džošua Kimih nije bio na treningu. On je bio odsutan iz ličnih razloga, a ne zbog povrede, i trebalo bi da bude dostupan protiv Arsenala.
Nemački mediji izveštavaju da Kompani nije bio aktivan na klupi u pobedi od 6:1 nad Lajpcigom zbog infekcije i problema sa kukom. Klub se nada da će biti na stadionu protiv Arsenala, a moguće i na klupi.
Dobre vesti stižu i za Bajern. Manuel Nojer se vratio treninzima nakon što je propustio dve utakmice zbog problema sa stopalom. Džamal Musijala se još uvek oporavlja od povrede butine i neće igrati.
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