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Pomoćnik Aron Danks je vodio trening Bajerna umesto njega.

1/8 Vidi galeriju Bajern - PSŽ 6.5.2026 Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Ni Džošua Kimih nije bio na treningu. On je bio odsutan iz ličnih razloga, a ne zbog povrede, i trebalo bi da bude dostupan protiv Arsenala.

Nemački mediji izveštavaju da Kompani nije bio aktivan na klupi u pobedi od 6:1 nad Lajpcigom zbog infekcije i problema sa kukom. Klub se nada da će biti na stadionu protiv Arsenala, a moguće i na klupi.

Dobre vesti stižu i za Bajern. Manuel Nojer se vratio treninzima nakon što je propustio dve utakmice zbog problema sa stopalom. Džamal ​​Musijala se još uvek oporavlja od povrede butine i neće igrati.