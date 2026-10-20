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Fudbaleri Barselone poraženi su u Parizu od Pari Sen Žermena sa 4:2 u utakmici trećeg kola Lige šampiona.

Šampion Evrope je, uprkos povredi Usmana Dembelea u 19. minutu, potvrdio klasu i naneo Kataloncima prvi poraz u sezoni, posle 11 pobeda u nizu.

1/7 Vidi galeriju PSŽ - Barselona Foto: Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dezire Due pogodio je u 38, a izjednačio je Ćavi Espart u 55. minutu.

Novu prednost domaćinu doneo je Luka Ernandez u 72, ali je samo sedam minuta kasnije izjednačio Lamine Jamal.

Ipak, Vitinja u 81. i Fabijan Ruiz u 86. minutu overili su pobedu Parižana.

Kuriozitet ovog meča je da je Barselona od prvog minuta protiv aktuelnog osvajača Lige šampiona, poslao na teren čak četvoricu tinejdžera.

Pored standardnog Lamina Jamala, od starta su u timu bili Pau Kubarsi, Mark Bernal i Ćavi Espart.

Prema statističkom podatku koji je objavljen uoči susreta, nijedna ekipa ranije nije protiv aktuelnog prvaka Evrope počela utakmicu Lige šampiona s četvoricom tinejdžera.

Iako je Hansi Flik uoči meča imao izvesnih problema sa sastavom tima, i nije mogao da računa na Rodrija, Žila Kundea i Erika Garsije, mnogi smatraju da je ovim potezom Barselona zapravo sačuvala određene igrače za meč koji igra u nedelju.

To nije bilo kakav meč, već El Klasiko. Na "Kamp Nou" stiže Real, i to u trenutku kada su odnosi dva kluba na dosta niskom nivou.

Da li je baš tako, pokazaće vreme.