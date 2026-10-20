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Alen se vratio takmičenjima posle odsustva od 171 dana i poraza u polufinalu Svetskog prvenstva. Pre toga povukao se sa pet rangirnih turnira, Međunarodnog šampionata i mastersa u Šangaju.

On je posle meča za Ti-En-Ti Sports (TNT Sports) rekao da na njega mnogo utiču problemi koje ima u privatnom životu.

"Nije dobro, iskreno. Sve me je ovo potpuno preplavilo. Trenutno sam u veoma lošem stanju. Bilo mi je teško čak i da izađem na teren i pokušam da igram. ;Mislim da se ne bih vratio da nisam igrao protiv Džordana. Pomislio sam da bi, ako ću još jednom da zaigram, najbolji način da se oprostim bio da to učinim ovde, u dvorani Voterfront, gde je sve počelo 2005. godine i to protiv jednog od svojih najboljih prijatelja", rekao je Alen.

Upitan da li zaista razmišlja o povlačenju, Alen je odgovorio: "Da. Dobio sam ogromnu podršku, ali problemi su u meni".

"Iskreno, više ne vidim snuker u svojoj budućnosti. Tužno je to reći jer je to ono što volim da radim još od svoje 12. godine. ;Poslednjih nekoliko meseci bilo je veoma teško i zbog svega toga sam počeo drugačije da gledam na snuker. ;Trenutno samo pokušavam da izdržim", rekao je 40-godišnji snukeraš.

1/5 Vidi galeriju Velika zvezda snukera - Mark Alen Foto: Colin Poultney/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Beta

Otkako je 2005. godine postao profesionalac, osvojio je 12 turnira koji se boduju za svetsku rang-listu, uključujući i Otvoreno prvenstvo Ujedinjenog Kraljevstva 2022. godine.

On je polufinalu Svetskog prvenstva u maju u Šefildu protiv Vua Jizea propustio priliku da pobedi kada je promašio crnu kuglu u pretposlednjem frejmu, a da ju je ubacio, izborio bi plasman u prvo finale na Krusiblu.

Alen je potom izgubio i odlučujući frejm od Jizea, koji je kasnije osvojio titulu, a od tada ga nije bilo na turnirima.

"Neću sada, posle poraza, objaviti da završavam karijeru, ali o tome razmišljam već neko vreme. Nešto mora da se promeni u narednih šest nedelja, pre Otvorenog prvenstva Ujedinjenog Kraljevstva, kako bih se uopšte pojavio na tom turniru. U narednim nedeljama moram ozbiljno da radim na sebi i da vidim šta me čeka", rekao je Alen za Bi-Bi-Si (BBC).