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Nije bilo previše rezultatske drame u utakmici 3. kola Lige šampiona između Mančester sitija i AEK-a.

Engleski tim je savladao šampiona Grčke sa 5:1 i opravdao ulogu apsolutnog favorita.

1/8 Vidi galeriju Mančester Siti - AEK Foto: Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, jedan detalj sa "Etihada" je privukao posebnu pažnju. Pogotovo u Hrvatskoj.

U 59. minutu došlo je do žestokog sudara Joška Gvardiola i Lovra Majera, dvojice hrvatskih reprezentativaca.

Obojica su posle ukazane pomoći nastavila da igraju, ali je Gvardiol, koji je zaradio žuti karton u pomenutoj situaciji, morao da izađe iz igre u 72. minutu.