Slušaj vest

Nije bilo previše rezultatske drame u utakmici 3. kola Lige šampiona između Mančester sitija i AEK-a.

Engleski tim je savladao šampiona Grčke sa 5:1 i opravdao ulogu apsolutnog favorita.

Mančester Siti - AEK Foto: Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Ipak, jedan detalj sa "Etihada" je privukao posebnu pažnju. Pogotovo u Hrvatskoj.

U 59. minutu došlo je do žestokog sudara Joška Gvardiola i Lovra Majera, dvojice hrvatskih reprezentativaca.

Obojica su posle ukazane pomoći nastavila da igraju, ali je Gvardiol, koji je zaradio žuti karton u pomenutoj situaciji, morao da izađe iz igre u 72. minutu.

Ne propustiteFudbalBARSELONA ŽRTVOVALA LIGU ŠAMPIONA ZBOG EL KLASIKA? Niko nikada ovo nije uradio do utorka uveče
profimedia-1145136509.jpg
FudbalBAJERN U PROBLEMU PRED SPEKTAKL U MINHENU: Bavarci bez trenera i kapitena na poslednjem treningu uoči Arsenala
Hari Kejn Bajern Minhen
FudbalGIRASI SA DVA GOLA DONEO POBEDU BORUSIJI! Ovo su najzanimljiviji momenti sa meča Sabah - Dortmund!
profimedia-1145092854.jpg
FudbalPOGLEDAJTE KAKO JE SLAVIJA ŠOKIRALA FENER U 90. MINUTU! Ovo su najzanimljiviji momenti sa utakmice!
profimedia-1145098790.jpg
FudbalJOŠ JEDNO SPEKTAKULARNO VEČE U LIGI ŠAMPIONA! PSŽ pobedio Barsu posle neviđene drame, Siti deklasirao AEK, na Enfildu viđeno sedam golova, a Porto izgubio!
profimedia-1145120366.jpg

00:24
Kiks Virdžila Van Dajka na Liverpul Viljareal u Ligi šampiona Izvor: Viaplay/Screenshot