U 59. minutu došlo je do žestokog sudara Joška Gvardiola i Lovra Majera, dvojice hrvatskih reprezentativaca
Fudbal
KAD HRVAT UDARI NA HRVATA: Cela Hrvatska se uhvatila za glavu zbog onoga što su uradili Gvardiol i Majer
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Nije bilo previše rezultatske drame u utakmici 3. kola Lige šampiona između Mančester sitija i AEK-a.
Engleski tim je savladao šampiona Grčke sa 5:1 i opravdao ulogu apsolutnog favorita.
Mančester Siti - AEK Foto: Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Ipak, jedan detalj sa "Etihada" je privukao posebnu pažnju. Pogotovo u Hrvatskoj.
U 59. minutu došlo je do žestokog sudara Joška Gvardiola i Lovra Majera, dvojice hrvatskih reprezentativaca.
Obojica su posle ukazane pomoći nastavila da igraju, ali je Gvardiol, koji je zaradio žuti karton u pomenutoj situaciji, morao da izađe iz igre u 72. minutu.
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