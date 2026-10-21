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Košarkaši Detroita pobedili su večeras na svom terenu Boston 121:113, u prvoj utakmici u novoj sezoni Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Utakmicom u Detoritu počela je 81. sezona u NBA ligi, a noćas igraju još aktuelni šampion Njujork protiv Filadelfije i San Antonio - Oklahoma.

NBA, sezona 2026/27 Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Seltiksi su u trećoj četvrtini večeras imali 22 poena prednosti 72:50, ali je Detroit serijom 23:0 u poslednjoj deonici preokrenuo i zabeležio pobedu na početku nove sezone.

Detroit su predvodili Džejlen Daren sa 22 poena i devet skokova, Kejd Kaningem sa 22 poena i osam asistencija i Dankan Robinson sa 21 poenom.

Džavonte Grin pobedi je doprineo sa 19 poena, a Ozar Tompson sa 11 poena, 11 skokova i pet asistencija.

U ekipi Bostona najefikasniji je bio Pol Džordž sa 38 poena, uz pet ukradenih lopti, pet skokova i tri asistencije. Derik Vajt imao je 17 poena i osam asistencija, a Pejton Pričard takođe 17 poena.

Džejson Tejtum dodao je 13 poena i 11 asistencija, a Sem Hauzer 11 poena.

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